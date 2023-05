– Felsóhajtott a győztes gólja után?

– Nem volt egyszerű mérkőzés. A Kazincbarcika főleg a védekezésre fektette a hangsúlyt, nekünk pedig a felállt védelemmel szemben mindig van gondunk, nehezen törjük meg az ilyen ellenfeleket. Sokáig 0–0 volt az eredmény, aztán Szakály Dénestől kaptam egy remek labdát, amelybe csak bele kellett tennem a lábamat, így sikerült gólt szereznem.

Fokozottan figyelnek rá a védők. Fotó: Gémes Sándor

– Összenéztek a passz előtt?

– Egy pillanatra igen, összenéztünk, mielőtt belöbbölte a labdát a védők mögé. Szakály Dénes az edzéseken is alapból jól látja ezeket a szituációkat, most is számítottam arra, hogy a labdája megtalál. Hatalmas labda volt, nem volt nehéz dolgom a kapussal szemben.

Futballút Kundrák Norbert Miskolcon született, majd ott is kezdett el futballozni. A Diósgyőri VTK korosztályos csapataiban játszott, innen került 2013-ban a Honvád utánpótlásába, 2016 nyarától pedig másfél évig a Ferencvárosban szerepelt. A felnőtt futballban a Fradi színeiben mutatkozott be, főleg az NB III.-ban szerepelt a 2016–17-es idényben, de az NB I-ben is kapott ekkor két meccs erejéig: a Videoton ellen kezdő volt, az Újpest ellen csereként szállt be. Ezután Soroksárra került, majd a Debreceni VSC-be, amelyben 19 alkalommal játszott az első osztályban, közben pedig szerepelt a Debreceni EAC-ban is. A Szeged-Csanád GA-hoz tavaly nyáron érkezett Debrecenből kölcsönbe, és eddig 27 bajnokin négy gólt szerzett, míg a magyar kupában további egyet – éppen nevelőklubja, a Diósgyőr ellen a győztes találatot.

– Miskolciként mennyire érzi még különlegesnek a borsodi csapatok elleni meccseket?

– Régen elkerültem otthonról, így annyira nem érintett meg a Kazincbarcika elleni mérkőzés, viszont a nevelőklubom, a Diósgyőr elleni összecsapások sokkal jobban elérzékenyítenek. Sokat játszottam ott, így ezekre, legfőképp a miskolci meccsekre készülök fokozottabban.

– Mit szólt ahhoz, hogy a nevelőklubja visszajutott az NB I.-be?

– Amikor legutóbb ott játszottunk bajnokit, már akkor gratuláltam a feljutáshoz jó néhány olyan játékosnak, akikkel tartom a kapcsolatot. Immár a bajnoki címhez is gratulálhattam, és pontosan tudom, mennyire nehéz feljutni az NB II.-ből az NB I.-be. Nagy teljesítmény volt.

– Ha már teljesítmény: mennyire elégedett a saját produkciójával?

– Felemás érzések vannak bennem. Sérülésből tértem vissza, a gyógytornászom pedig azt mondta, egy ilyen kihagyás után az első év a legfontosabb, amelyben nem lenne jó újra megsérülni. Az is jó lett volna, ha egy teljes, játékkal teli szezont tudok a hátam mögött. Éppen azért is kerültem el Debrecenből Szegedre, hogy minél több játéklehetőséget kapjak. Úgy gondolom, a lejátszott percek alapján ez megvalósult, hiszen sok meccsen kezdőként kaptam lehetőséget, de csereként is próbáltam a legjobbat nyújtani. Lehet rám számítani, és ezt bizonyítottam is. Másrészt viszont ott van az eredményesség területe, amelyben van hiányérzetem. Lehettem volna eredményesebb, és nem azt vártam el magamtól, mint amennyit mutattam. A sérülés utáni időszak egyik játékosnak sem könnyű, most ennyire futotta, és azt gondolom, a következő szezon már jobb lesz.

– Szegeden?

– Kölcsönben vagyok a csapatnál a szezon végéig, és mivel jó a társaság, gyorsan beilleszkedtem, jól is érzem magam, szívesen maradnék.

– Mivel lenne elégedett a bajnokság végén a Szegeddel?

– Szerintem még a harmadik hely is elérhető, bár azt nem tudom, az Ajka mennyi pontot veszíthet még. Ha mindhárom hátralévő meccsünket megnyerjük, a negyedik hely biztos, és ezzel akár még a dobogó is képbe kerülhet.