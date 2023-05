A franciaországi versenyen a hat magyar egységből négy A döntőbe jutott.

A férfi kormányos nélküli négyes, soraiban az MVM Szegedi VE versenyzőjével, Kunstár Simonnal a tavalyi ifjúsági világbajnokságon elért 7. helyével már letette a névjegyét a nemzetközi mezőnyben. Ezúttal pedig az érem is összejött.

A Kalmár Áron, Pálmai Ágoston (mindkettő Szolnok), Kunstár Simon (MVM Szegedi VE), Csizmadia Ádám (Győri Atlétikai Club) összetételű csapat az előfutamból a legjobb idővel jutott a döntőbe, majd a fináléban végig stabilan a harmadik helyen haladtak, és bronzérmet nyertek Franciaországban az olasz és a román hajó mögött.

A Szolnoki Sportcentrum versenyzője, Pádár Luca – aki a tavalyi ifjúsági vb-n döntős volt – az egypárevezős szám fináléjában 1000 méternél, azaz féltávnál a harmadik helyen haladt, de az utolsó 500 méternek már a második helyen vágott neki, és egy jó hajrával meg is tartotta pozícióját.

Az ifj. Pergel László utánpótlás szövetségi kapitány vezette magyar csapat az érmek mellett két értékes negyedik helyezéssel is gazdagodott az ifi Eb zárónapján. Kormányos nélküli kettesben Bencsics Hella, és Füzi Boglárka, kétpárevezősben pedig Kovács Eszter, és Nagy Zsófia ért célba negyedikként a döntőben.

– Érdemben az utánpótlásban, így az ifjúsági korosztályban még sosem volt érme szegedi versenyzőnek, így ezért is nagyon büszkék vagyunk rá. A tavalyi vb jó előjele volt, megnyerték a B döntőt, így végeztek a hetedik helyen, és természetesen ezek után a lelkesedés megmaradt a csapatban. Kunstár Simon már a tanuló, később a serdülő korosztályban is az élmezőnyben volt, serdülőben bajnoknak vallhatta magát, sőt még serdülőként szerepet kapott az ifjúsági nyolcasban, és már onnan is volt vb-7. helye. Évről évre szépen fejlődik mind az egyéni mutatókban, mind csapatszinten. Az idény java most jön: június második hétvégéjén Bledben lesz egy nemzetközi verseny, aztán jön az országos bajnokság, majd július végén a világbajnokság – nyilatkozta a Ságvári gimnázium tanulója, Kunstár Simon szegedi edzője, Dani Zsolt.