Szezonbeli utolsó hazai mérkőzését játssza szombaton 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, amelynek ellenfele a Kaposvár lesz az újszegedi sportcsarnokban.

A Tisza-partiak a hétközi, Paks elleni győzelem után immáron egy ötös győzelmi szériában vannak, így várhatják a hazai szezonzárót. Akárcsak a szerdai meccsen, úgy holnap sem nyomja a tét egyik csapatot sem, hiszen a Kaposvár is korábban bebiztosította már az A csoportos tagságát. A Szedeák szerdán megerősítette a harmadik helyét az alsóházban, egy szombati győzelemmel Kerpel-Fronius Balázsék még esélyt teremtenének maguknak arra, hogy megnyerjék az alsóházat.

– Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy szerdán is kijöttek a csarnokba, és így jó hangulatú mérkőzést játszhattunk. Remélem, szombaton is kilátogatnak majd az utolsó hazai mérkőzésünkre. Gratulálok a csapatomnak, összeszedtük magunkat a szezon végére, szeretnénk megnyerni az utolsó hazai meccsünket is – értékelt a Paks elleni győzelmet követően Stefan Filipovics, a Szedeák játékosa.

A somogyiak az utóbbi időszakban a magyar fiataloknak adtak játéklehetőséget, miután több légiósuktól is elköszöntek még a szezon vége előtt. A KKK szerdán odahaza kapott ki a Nyíregyházától, ezzel (valamint a Honvéd oroszlányi vereségével) pedig nyílttá vált a kiesés elleni csata, ugyanis a sereghajtó, ezzel kieső helyen álló szabolcsiak egy győzelemre kerültek az előttük lévő Budapesti Honvédtól. Szombaton pedig éppen ez a két csapat találkozik majd egymással a fővárosban.

Holnap 18 órától tehát búcsúzik a csapat a szegedi szurkolóktól: a Szedeák az idényt szerdán, a Honvéd elleni idegenbeli meccsel zárja majd.