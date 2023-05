Szezonbeli utolsó hazai bajnokiját játssza vasárnap 17 órától a Hódmezővásárhelyi FC az NB III. Közép csoportjában. A forduló előtt még van tét a vásárhelyi labdarúgók számára, ám elképzelhető, hogy már úgy érkeznek meg a stadionba a HFC játékosai, hogy a szép hazai búcsún túl különösebb tétje nem akad a Bánk-Dalnok LA elleni találkozónak.

A rivális Iváncsa ugyanis vasárnap délelőtt 11 órától játszik a Kecskemét II. otthonában, és amennyiben nyer, akkor már biztosan bajnok, a HFC Nógrád vármegyei ellenfele pedig már egyébként is biztos kiesőként érkezik Vásárhelyre.

– Szeretnénk megkoronázni az egész éves teljesítményünket, és méltóképpen búcsúzni a hazai pályától, így nem gondolkozunk másban, csak a győzelemben. Örülnénk, ha ezt minél nagyobb számú közönség előtt tehetnénk meg, így nem csak Vásárhelyről, hanem a környékről is várjuk a futballszeretőket. Minél szebb hazai búcsúban gondolkozunk, hogy a srácok is pozitívan élhessék meg ezt a szezont – nyilatkozta Antal Krisztián, a HFC edzője. A csapatból akadnak hiányzók az utolsó hazai bajnokira, Hunya Krisztián ugyanis tizedik sárga lapja miatt kénytelen kihagyni a találkozót. Orosz Márk összeszedte az ötödik figyelmeztetését, de egyébként is sérüléssel bajlódik, ahogyan Hegedűs Márk és Zabari Dávid is hasonló okok miatt várhatóan nem lesz bevethető a berkenyei csapat ellenében.