A háromnapos versenyen jelentősen kisebb létszámú válogatott vesz részt, mint a nem rég lezajlott szegedi világkupán. Hüttner Csaba 22 versenyzőnek szavaz bizalmat az év második nemzetközi eseményén. Ebben a kisebb létszámú keretben három MVM Szegedi VE-versenyző kap szerepet: Nagy Bianka, Balogh Gergely és Birkás Balázs.

A szövetségi kapitány a női kajakos számokban ezúttal nem indít egyetlen versenyzőt sem. A szakág számára a szolnoki, illetve a június közepén esedékes szegedi válogatón elért eredmények fontosak a nyári világversenyeken való indulás szempontjából, így most mindenki ez utóbbira fókuszálhat a következő hetekben.

Szintén kihagyja a világkupát a Szegeden bronzérmet szerző Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor alkotta férfi kajak négyes is. A szakág egyik legkeményebb száma egyébként is elég foghíjas lesz Poznanban, hiszen a mieink mellett a német és a spanyol egység sem indul. Nádas és Tótka K2 500 méteren sem indul, a Szegeden aranyérmes páros helyett Kurucz Levente és Balogh Gergely egysége startol, valamint ott lesz a Maty-éren ötödik helyet elérő Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás duó is.

Férfi K1 1000 méteren az olimpiai bajnok algyői származású Kopasz Bálint és az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám is rajthoz áll. Utóbbi a szegedi világkupán győzött a királyszámban, míg Kopasz a portugál Fernando Pimenta mögött a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Kétszáz méteren egyesben Birkás Balázsnak és Kovács Márknak, ötszáz egyesben pedig Radics Krisztiánnak és az ifjúsági világbajnok Hidvégi Hunornak szoríthatunk.

Női kenu páros ötszáz méteren a Szegeden negyedik Bragato Giada, Nagy Bianka, valamint a Gönczöl Laura, Opavszky Réka kettős versenyezhet. Balla Virág és Takács Kincső ezen a hétvégén csak az egyesre fókuszál, mindketten C1 200 méteren indulnak. A Gönczöl, Opavszky duó C2 200 méteren is rajthoz áll majd, míg a Maty-éren két ezüstérmet szerző Kisbán Zsófia ötszáz és ötezer egyesben bizonyíthat ismét.

A poznani világkupán a szervezők tájékoztatása szerint 39 ország sportolói vesznek részt. A magyar csapat szerdán utazik ki a helyszínre, ahol pénteken az előfutamokkal veszi kezdetét a verseny. A döntőket szombat és vasárnap rendezik. A szegedi világkupával ellentétben az e hétvégi eseményen para szakágban nem rendeznek futamokat.