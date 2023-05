Az nem volt meglepetés, hogy a magyar férfi tekecsapat 6:2-re legyőzte Svédországot a horvátországi Varazsdon a világbajnokság első fordulójában. Az már viszont váratlan volt, hogy az egyik legbiztosabb kezű játékosnak tartott Zapletán Zsombor kikapott az ellenfelétől.

– Nekem is váratlan volt, ez nem is kérdés. Viccesen szólva jót tettem a derék svéd játékossal, hogy ő nyert. Komolyra fordítva a szót sokkal inkább magamtól kaptam ki, és nem az ellenfelem volt jobb. Azt hittem, lazább lesz a meccsem, illetve egyértelműen bebizonyosodott, hogy az a teke, amelyet bemutattam, ezen a versenyen kevés lesz. Nekem is meg kell újulnom a következő meccsekre – mondta a Zengő Alföld Szegedi TE világbajnok játékosa.

Zapletánon kívül a szegedi klubból még pályára lépett Karsai László, akit a 61. dobásnál váltott Danóczy Richárd (Győr), míg a harmadik Zengő Alföld-játékos, Kozma Károly a 61. dobástól lépett pályára Kakuk Levente (Zalaegerszeg) helyén. Ezekből is látszik, hogy a magyar szakvezetés próbálta forgatni a csapatot, hogy mindenki megismerkedjen a helyi viszonyokkal.

– Az első tapasztalat alapján azt kell mondjam, a szokottnál többet kellett foglalkozni a golyóval, mert csúszós volt. Szerintem minél simábban kell letenni a golyót a deszkára, de az az alap, hogy itt van ez a létesítmény, amelyt meg kell szokni. Mindenkinek van a saját egyéni stílusa, amelyet fel kell vinni a pályára, és az adott körülményekhez alkalmazkodni kell. Megvolt a svédek elleni meccs, megnyertük, más feladatunk nem volt, és most már jönnek az egyre komolyabb mérkőzések. Ismerkedésnek jó volt ez a meccs, a répcelaki Horváth Zoltán 692 fás eredménye szenzációs, ez neki egy új egyéni csúcs, amelyet ráadásul világbajnokságon ért el. Neki igazán top-napja volt, a szintén répcelaki Móricz Zoltán 637 fája is remek, a többieknek, így nekem is viszont akadtak üresjárataink – nyilatkozta Zapletán.

A magyar válogatott legközelebb szombat 15.20-kor Olaszország ellen lép pályára a világbajnokságon. A nők péntek 19 órakor Szlovákia ellen mutatkoznak be, és a keret tagja a szegedi Sáfrány Anita is.