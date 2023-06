– A legendás Balogh Imsi 1946-ban tette le a kosárlabdázás alapjait Vásárhelyen, olyan játékosok kötődtek az első időből városunkhoz, mint Bencze János és Gabányi László. Európa-bajnokságot is nyert válogatottunk 1955-ben a Népstadionban, annak a gárdának Benczén kívül a szegedi ászok közül Greminger János, Hódy László és Hódy János volt tagja – kezdte beszélgetésünket sporttörténeti visszatekintéssel Simon Sándor, aki 25 éve az akkori egyesület, a HKK elnöke volt. Vele és Valaczkay Győző edzővel beszélgettem Hódmezővásárhelyen a Fekete Sas Kávézó teraszán.

Vásárhelyi út

A helyi férfi kosárlabdacsapat Faragó István tréner irányításával 1983-ban jutott fel először az NB I.-be, ebben az együttesben, egészen 1989-ig pattogtatott Valaczkay Győző is, majd 4 évig másodedzőként dolgozott Faragó mellett. A teljes vásárhelyi kosárhistória legemlékezetesebb meccse ebből korszakból datálódik, a legjobbak mezőnyében 1995. február 18-án, 2200 néző előtt a HKK 81–79-re verte a bivalyerős címvédő Honvédot. A győztes kosarat Alexander Kocsergin, vagyis Sanyika dobta. Akit érdekel a meccs, megtalálhatja és megnézheti a neten.

A jubileumi események

– Szponzorból 1996-ban lettem az egyesület elnöke, 1997-ben visszahoztam Vásárhelyre edzőnek Valaczkay Győzőt, Kocsergin és Deák a keretet erősítette, és biztos vagyok benne, hogy drukkereink is több nevet tudnának még mondani abból a gárdából. A költségvetésünk a nagyon szerénynek számító 12,8 millió forint volt, ebből gazdálkodva jutottunk fel újra 1998-ban a B-ből az A-csoportba, vagyis az élvonalba. Mondanom sem kell, nem ezt fogalmaztuk meg célként – emlékezett Simon Sándor. De még a felsőházi pontvadászat startja előtt lemondott, „mert olyan ígéretet kaptunk, hogy a következő elnök a kapcsolatai révén 30-40 milliót hoz a klubnak”. Ez nem történt meg.

– Mikor Sanyi lemondott, egy ideig egyedül csináltam mindent, edzősködtem, igyekeztem játékosokat hozni és pénzt szerezni. Az ötödik mérkőzés után elküldött Szabó Attila elnök, Mehmedovics lett az új tréner, kiestek, majd 2000 elején a bajnokságtól visszalépett és megszűnt a csapat. Tönkretettek mindent, lebontották azt amit korábban felépítettünk – foglalta össze tömören a 68 éves Valaczkay Győző, aki ma nyugdíjasként él, sakkozik és bélyegekkel kereskedik a neten.

A feltámadás és napjaink

Azt, hogy még ma is beszélhetünk vásárhelyi kosárlabdázásról, Elek Andrásnak köszönhetjük. 1994-ben ő (is) alapította a Vásárhelyi Kosársulit, aminek „mindenese”, elnöke és edzője is volt sokáig párhuzamosan, és 2006-ban visszajutott – az NB II-ből indulva – az A-csoportba, az elitbe a kék-sárgákkal. A klub ma is üzemel, az NB I./B zöld csoportjában, vagyis a harmadik vonalban játszik a gárda. És mindenki várja azt a napot, amikor újra a legjobbak között szerepelhet a sportág korábbi fellegvára.