A Csongrád-Csanád vármegyei III. osztályban ugyan még nem teljes a tabella, de meccseket már nem rendeznek, azok sorsa a zöld asztalnáél dől el, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy véget értek a sorozatok, amelyekben gólkirályokat hirdettek.

A vármegyei I. osztályban találhatunk egy igazán kiemelkedő teljesítményt: az SZVSE-G-Falc Kft. támadója, Amariutei Sorin-Ionut az alapszakaszban 43 gólt ért el, majd ehhez a rájátszásban még hozzátett 8-at, így összességében 51 találattal fejezte be ezt a szezont. Tegyük hozzá, hogy a magyar kupában további 7 alkalommal volt eredményes.

A vármegyei II. osztályban is magabiztosan végzett az élen a mártélyi Papp Ernő, aki ráadásul külföldi munkavállalás miatt a bajnokság utolsó szakaszában nem is lépett pályára az együttesében. A második helyért itt nagy csata ment, végül egyforma mennyiséggel zárt a bordányi Baka Máté és a még csak 18 éves ásotthalmi Papdi Gábor is. Mindketten érkezhetnek a vármegyei I. osztály mezőnyébe, hiszen csapatuk feljutott.

Mihály Róbert tartalmas és eredményes hajrát produkált a Baks színeiben, így a bajnokság végén megelőzte a zákányszéki Ambrus Balázst, és 47 találattal fejezte be a vármegyei III. osztályt.

Szatymazi és tiszaszigeti gólkirálya lett a vármegyei IV. osztály két ágának: a Homokháti csoportban Vidács Dávid 30 gól fölé jutott (31-gyel zárt), míg a másik részen, a Tisza–Maros csoportban a rutinos Bernát Péter 39 góllal segítette a csapatát. Utóbbinak ehhez mindössze 12 mérkőzés kellett, a bajnokság záró négy mérkőzésén 8, 7 és kétszer 5 gólt szerzett, így ekkor 25-ször volt eredményes...

A Csongrád-Csanád vármegyei bajnokságok gólszerzőlistájának élcsoportja, I. osztály (zárójelben előbb az alapszakaszban, majd a rájátszásban szerzett találat): 1. Amariutei Sorin-Ionut (SZVSE-G-Falc Kft.) 51 (43+8), 2. Busa Bence (Szeged-Csanád GA II.) 27 (25+2), 3. Tóth Péter (Szeged-Csanád GA II.) 17 (14+3), 4. Beretka Péter (SZVSE-G-Falc Kft.) 14 (13+1) és Selyem Zsolt (Algyő) 14 (12+2) góllal.

II. osztály: 1. Papp Ernő (Mártély) 46, 2. Baka Máté (Bordány) 29 és Papdi Gábor (Ásotthalom) 29, 4. Visnyei Dávid (Bordány) 25, 5. Szalai Boldizsár (Tömörkény) 24, 6. Novák Balázs (Csengele) 23 és Szabó Márk (Mindszent) 23 góllal.

III. osztály: 1. Mihály Róbert (Baks) 47, 2. Ambrus Balázs (Zákányszék) 40, 3. Debreczeni Dávid (Földeák) 28, 4. Szlobodnyik Gábor (Algyő II.) 27, 5. Mihálffy Zsolt (Zsombó) 21 és Mulati Dániel (Röszke) 21 góllal.

IV. osztály, Homokháti csoport: 1. Vidács Dávid (Szatymaz) 31, 2. Varga Bence (UTC II.) 27, 3. Lajos Tamás (Dóc) 24, 4. Kövecses László (Szatymaz) 16, 5. Elekes Gábor (Dóc) 13 és Kormos Barnabás (Balástya II.) 13 góllal.

IV. osztály, Tisza–Maros csoport: 1. Bernát Péter (Tiszasziget II.) 39, 2. Bürgés József (Ópusztaszer) 28 és Csatlós Tamás (Mindszent II.) 28, 4. Korom Krisztián (Mindszent II.) 22, 5. Tranger Zsolt (Újszentiván-Pázsit II.) 14 góllal.