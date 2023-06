Az egyik álmuk már teljesült A történelmi bajnoki sikert követően a nagyjából hatszázhúsz főt számláló település polgármesterével, Turda Gáborral beszélgettünk csütörtökön. – Kipihente már Dóc a bajnokcsapat ünneplését? – Bízom benne, hogy igen, bár hétfőn még eléggé fáradt arcokkal találkoztam az utcán sétálva. Most már viszont mindenki az öröm pillanatait idézi fel a beszélgetésekben. – Mit jelent a település számára ez a siker? – Sokat! A vasárnapi meccs előtt jutott éppen eszembe a 2016-os bajnoki döntőnk. Reméltem, hogy az akkori könnyeket most örömkönnyek váltják majd fel a fiúk arcán. Utoljára talán a hetvenes–nyolcvanas években nyertünk járási bajnokságot. A labdarúgás Dóc üde színfoltja, rengetegen szeretik a sportágat, ez meglátszott a nézőszámon is a Domaszék ellen. – Korábban éveken át futballozott a Dócban. Látjuk még a pályán? Kollégája, a maroslelei polgármester, Drimba Tibor éppen idén döntött úgy, hogy ismét futballcipőt húz. – Az igazolásom megvan, érvényes sportorvosi igazolásom viszont nincs, bár biztosan megkapnám. Utoljára 2020 szeptemberében játszottam, egy keresztszalag-sérülés miatt inkább lemondtam a játékról. Szerencsére a hétköznapokban tünetmentes, de sportolás közben olykor éreztem, így nem merek vele komolyabban mozogni. Tibor valóban visszatért, áprilisban éppen az eperjesi kollégánk, Kabai Mátyásék ellen játszottak. – Gondolkodnak Dócon az osztályváltásban? – Feljebb lépni mindig kihívás, de a keretünk heti egy-két edzéssel biztosan megállná a helyét a megyeháromban is. Nem tudom, mekkora mozgolódás lesz a nyáron, de bárhogy dönt a csapat, én és az önkormányzat is támogatjuk majd őket. Természetesen az osztályváltás nagyobb költségekkel is járna. Most viszont még az éremátadót tervezzük, ami július 15-én, a falunapon lesz. Erőteljesen dolgozunk azon is, hogy építeni tudjunk egy öltözőt, próbálunk pályázati lehetőségeket felkutatni, hogy ez az álmunk is valóra váljon.