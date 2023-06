A jövőt meghatározó eredmények születhetnek a szegedi válogatón, amelyen a felnőtt gyorsasági mezőnyben három olimpiai számban a női K-1 és K-2 500, valamint a férfi K-2 500 méteren válogatnak a Maty-éren.

Itt lesz Szeged többek mellett a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara, Kopasz Bálint a K-1 1000 méter olimpia bajnoka, valamint a paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál.

A májusi szolnoki válogatón női kajak egyesben Csipes két edzőtársát, Gazsó Alida Dórát és Fojt Sárát győzte le, ahogyan most is a kétszeres olimpiai bajnok számít a legnagyobb favoritnak annak ellenére, hogy ott lesz a mezőnyben az olimpiai aranyérmes Hadvina Dóra, valamint Rendessy Eszter és Pupp Noémi is.

A Magyar Kajak-Kenu szövetség eseményre kiadott közleménye emlékeztet arra, hogy a Csipes-Gazsó páros megállíthatatlan volt Szolnokon, inkább mögöttük volt nagy küzdelem a Fojt, Pupp és Hadvina, Rendessy párosok között. Ugyanebben a duóban indulnak ezen a hétvégén is, a válogatási alapelvekre pedig az egyes és páros végkimenetele is befolyással lesz valószínűleg a négyes kialakítására.

Varga Katalin jó formában várhatja a szombati versenyt edzőjével, Karnok Marcellel.

Fotó: Karnok Csaba

A férfi K-2 500 méternek nagy esélyese lesz a májusban két világkupát is megjáró Vajda Bence és Szántói Szabó Tamás alkotta páros, miközben rajthoz áll majd az algyői származású Kopasz Bálint – ötszáz egyesben is – az ifjúsági világbajnok Hidvégi Hunorral. Egyik duó sem veheti le a figyelmét majd Fodor Bencéről és Balogh Gergelyről.

A nem olimpiai számoknál az eredmény a jövő heti krakkói Európa Játékokra és az augusztus végi világbajnokságra szóló utazó csapat kialakításánál kerül főszerepbe.

A paraszakágban a válogató egyben magyar bajnokság is. KL1 200 méteren a szegedi Suba Róbert a paralimpiai bajnok Kissel, illetve Juhász Tamással csatázhat, utóbbival VL2 200 méteren is. A másik szegedi paraversenyző, Varga Katalin jó formában várja a megmérettetést, a szegedi világkupán bíztató teljesítményt nyújtott.

Nagy lesz a tét az U23 és ifjúsági korosztály számára. A Szegeden elért eredmények alapján alakulnak ki az utazó keretek az utánpótlás versenyekre. Július első hetében Olaszországban rendeznek ICF Ifjúsági és U23-as vb-t, majd a hónap végén Portugáliában Európa-bajnokságot.