Miután pénteken este eluralkodott a fiesztahangulat a Pick Arénában a hatgólos sikernek hála, mára mindenki a második mérkőzés bűvöletében jár. Szegedi szempontból elérhető közelségbe került a bajnoki cím megvédése sorozatban másodszor. Az egyik fél második győzelméig tartó párharcban egy–nullára vezetnek a szegediek. Így utaznak Veszprémbe, ahol feltett szándékuk a Tisza-partiaknak, hogy 2018, 2021 és 2022 után ismét bajnoki címet ünnepelhessenek.

Az első mérkőzésen a szegedi győzelem kulcsaként mindenki a védelmet és Mikler Roland teljesítményét emelte ki. Egy újabb olyan találkozóval, amelyen huszonöt gólon tartják a Veszprémet, az ősszel a legmerészebb álomnak tűnő címvédést vehetné célba a Pick Szeged.

– Az első mérkőzés előtt sokan kérdezték, hogy mi lesz, de nem tudtam hova rakni az érzéseimet. Természetesen jó érzéseim voltak, amik maximálisan kijöttek a pénteki első meccsen, egy olyan produkciót raktunk le az asztalra, amilyet eddig még nem a szezonban. Ezzel viszont még csak a bajnoki döntő első játékrészét húztuk be, megyünk Veszprémbe, hogy a másodikat is behúzzuk. Úgy készülünk, hogy nyerjünk idegenben. A tavalyi kiírásban a hatgólos győzelem tudatában nyugodtabban utazhatnánk, de a nyomás most már rajtuk van. Ha fejben rendben leszünk, akkor le tudjuk másolni a szegedi játékunkat – nyilatkozta lapunknak Bánhidi Bence, a Pick csapatkapitánya.

Szombaton a pihenésé és a regenerációé volt a főszerep a szegedi csapatnál. Ma délelőtt viszont már edzést vezényelt Juan Carlos Pastor vezetőedző, 16 órakor pedig útnak indultak és az éjjelt a Balaton-partján töltik – ahogyan minden idegenbeli Veszprém elleni rangadó előtt. A tizenhét fős felnőttkeret minden tagja egészséges, így benépesült a csapatbusz, ugyanis a két fiatal, Tisza Levente és Molnár Robin is ott volt a fedélzeten a szakmai stáb mellett.