A sikertelen kölni hétvégék után megváltozott a Paris Saint-Germain játékospolitikája. Már nem a legnagyobb sztárokat környékezik meg szerződéstervezetekkel, hanem olyan rutinos, de rendkívül sikeres klasszisokat, mint a Szegeddel hírbe hozott Palicka, a holland zseni, Steins, vagy éppen az ezen a nyáron leigazolt világbajnok irányító, Jacob Holm (Füchse Berlin), a spanyol Rubén Marchán (Nantes) és a Pickből távozó Tönnesen. Nagy űr keletkezhet viszont Kristopans Melsungenbe igazolása miatt, de Henrik Toft is hazatér Dániába.

A PSG még nem járt a Pick Arénában. Legutóbb 2021. február 6-án jártak a franciák az újszegedi sportcsarnokban, akkor 32–29-re nyertek csoportmeccsen.

Fotó: Árvai Károly/MW

A férfi kézilabda legnagyobb sztárjai az elmúlt években Párizs helyett már inkább Kielce felé vették az irányt, ahol a 2016-os győzelem után végrehajtott generációváltás a legnagyobb világklasszisokkal sem eredményezett újabb Bajnokok Ligája-győzelmet idén és tavaly sem. Mindkétszer a döntőben buktak el Talant Dujshebaev fiai.

2023 biztosan beíródik a kielcei történelemkönyvekbe, hiszen sokáig a klub léte is megkérdőjeleződött, miközben sajtóhírek szerint a komplett kezdőcsapat Szegedre igazolására is esély mutatkozott. A lengyelek végül megmenekültek, a legnagyobb veszteség elnöki fronton érte őket. Huszonegy év után ugyanis az elmúlt héten Bertus Servaas lemondott. A legtöbb világklasszis viszont úgy látszik marad, mindössze Kornecki kapus és a balszélső Sánchez-Migallón jelentette be távozását, így akár harmadszor is megcélozhatják Európa trónját Kielcében, miközben tehetséges fiatalokkal (Kaddah, Jedraszczyk, Mestric, Lumbroso) állapodtak meg hosszabb távon.