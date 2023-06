Győztes csapaton ne változtass – akár ez is járhatott Juan Carlos Pastor fejében, amikor kijelölte a meccskeretet, ugyanis a tizenhat fős listáról most is a Frimmel, Radivojevics, Stepancic trió maradt le, míg a fiatal szabály miatt Tisza Leventére és Molnár Robinra számított. A hazaiaknál az akadémista Szabó helyére a nyáron két évre a norvég Elverumba kölcsönbe kerülő Lukács Pétert jelölte Ilics.

A szegedi kezdőcsapat sem változott, a veszprémiben viszont a széleken, a kapuban és irányítóban is változtattak. Meg is érződött ez a hazaiak kezdésén, a védelmük zártabb és agresszívabb volt, aminek köszönhetően könnyű gólokat is szereztek. Öt és fél percet követően máris időt kért Pastor, mivel 5–2 állt az eredményjelzőn.

Hamar sikerült a veszprémi dominanciát megfékezni, ennek köszönhetően pedig nem nőtt, hanem csökkent a csapatok között a különbség. Történt ez javarészt a szegedi átlövőknek, Garciandíának – bár a hajrában Thiagus Petrus-díjas befejezést választott, miután elhalászta a labdát Lauge elől –, Bodónak és Mackovseknek köszönhetően. Tíz perc után 8–6-ra vezettek a hazaiak, amikor Mikler egymás után két ziccert hárított.

A félidő derekén ismét három lett közte. Ez sem szegte kedvét a Veszprém Aréna legkékebb szektorának, amely rákapcsolt a hangerőre. A 24. minutumban 15–14-nél már Ilics hívta magához az övét. Bánhidi terült el a padlón miután Laugével „találkozott”, olyan vendégszurkolót biztosan nem találtunk volna, aki ne érezte volna jogosnak ezért a piros lapot. Lauge maradhatott, a 28. percben pedig a szegedi egyenlítés is összejött. Bombac pazar lövőcsellel küldte el a védőket, 16–16. Elísson a negyedik büntetőjét is hibátlanul lőtte, bár Alilovic nem jár messze a védéstől, majd Mackovsek okos góljára még Elderaa válaszolt, így a szünetben a legminimálisabb előnynek a hazai szurkolók örülhettek.

Hibát hibára halmoztak a szegediek támadásban, miközben Cupara és a közönség is egyre inkább tűzbe hozta egymást. Mikler sorozatban három védéssel még próbálta tartani a Picket, a 40. percben Bodó kiállítása után viszont 23–19-nél kellett időt kérnie Pastornak.

Ez a 37. és 45. perc között hazai euória megpecsételte a hétfő esti szegedi álmokat. 20–19-ről 26–20-ra lépett el a Veszprém, ez a különbség pedig a párharcnullát eredményezte. Befásultak a Pick támadásai, miközben a hazaiak úgy domináltak, mint pénteken este a Szeged.

A vége 34–27, a bajnoki cím így Szegeden a Pick Arénában dől el pénteken 20.30-tól.

Momir Ilics, a Telekom Veszprém vezetőedzője: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, gratulálok a játékosaimnak. Cupara a huszadik perctől fantasztikusan védett, nagyban hozzájárult a győzelmünkhöz. Egyetértek Pastorral, hogy hasonló mérkőzés volt, várjuk a mindent eldöntő harmadik találkozót.

Lukács Péter, a Telekom Veszprém játékosa: – Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyertünk, hiszen más lehetőséget nem is tudtunk elképzelni. Összeállt a védekezésünk és a támadásunk, nagyot küzdöttünk a szurkolóinkkal együtt. Pénteken győzni megyünk Szegedre!

Juan Carlos Pastor, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Gratulálok a Veszprémnek, megérdemelten győzött. Az első félidőben rosszul védekeztünk, a másodikban pedig idő előtt dőlt el a győzelem sorsa. Hasonló volt a forgatókönyv, mint Szegeden, csak fordított szereposztásban. Most pihenünk, rehabilitálunk és készülünk, várjuk a mindent eldöntő pénteki találkozót Szegeden.

Bánhidi Bence, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Gratulálunk a Veszprémnek, tényleg jól kézilabdáztak. Nem voltunk eléggé élesek, gyengén játszottunk és Cupara jól védett. Felkészülünk a pénteki csatára, meglátjuk, ki lesz a jobb.