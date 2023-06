Akár szezonzáró epizódként is emlegethetjük a legfrissebb Sporthangot, hiszen június második hétvégéjén az utolsó bajnoki küzdelmek is véget értek. Különleges adást hallgathatnak meg, ugyanis Becsei Dávid és Mádi József sportújságírók beszélgetőpartnere és kollégája, Vajgely Pál Londonból jelentkezett be. Elmesélte, a Manchester City Bajnokok Ligája sikere után még a fővárost is ellepték a csapat mezei. A beszélgetés fő irányvonalát viszont a mindent eldöntő bajnoki finálé adta, amely a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának sikerével zárult a Pick Arénában. Szót ejtettünk a Szeged-Csanád GA II labdarúgócsapatának feljutásáról az NB III.-ba, amellyel a klub így utat nyithat hosszabb távon a minőségi megmérettetés felé a tehetséges helyi fiatalok számára.