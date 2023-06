Szatmári Máté három érmet is nyert a kaposvári bajnokságon: a Hód Úszó SE sportolója ugyanis 50 és 200 mellen is ezüstérmet nyert (előbbi számban a hetedik idővel került a döntőbe, majd egyéni csúcsot döntve csupán két századra volt a bajnoki címtől), míg 100 méteren a harmadik helyen ért célba. 50 méter gyorson is a döntőben volt érdekelt, ahol a nyolcadik helyen végzett.

Klubtársa, Musa Márk a 100 méteres hátúszásban volt A döntős, ahol nyolcadik lett, míg 200 gyorson a B döntőben második lett, 50 háton pedig ötödik helyen végzett a B döntő mezőnyében.

A Szegedi Úszó Egylet két versenyzője jutott be a döntőkbe: Hollós Fruzsina 400 méter vegyesen lett hetedik (200 méter vegyesen a B döntőben a negyedik helyen zárt), míg Bernát Hanna 100 méter pillangón lett nyolcadik, 50 méter pillangóban B döntő második, míg 200 méter pillangóban B döntő negyedikként végzett.

A NICS-HSÚVC versenyzői közül Szabó Marcell Attila döntőzhetett 200 méter mellen, itt a B döntőben a második helyen zárt.