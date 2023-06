Nagy az öröm Ásotthalmon, hiszen az eredeti célkitűzésüket sikerült felülmúlni. Három év alatt terveztek két osztályváltást a IV. osztályból, az ősztől viszont már a vármegyei I. osztályú indulásra szereztek jogot a megyekettes bajnoki címükkel.

– Az utolsó néhány fordulóban sokan kérdezték, hogy vállaljuk-e a feljutást. Előbb viszont szerettem volna, ha biztosan megszerezzük a jogot, aztán beszélhetünk róla. Sikerült, így mindenképpen felmegyünk a megyeegybe, amiben az elnök úr és a játékosok is támogatólag nyilatkoztak – árulta el érdeklődésünkre Hevesi Tibor, az ásotthalmiak trénere.

Az éremátadó ünnepséget még nem tartotta meg a bajnok, de a szezont már értékelte a csapat és edzője. – Életem legösszetartóbb csapatát ismertem meg az elmúlt három évben, rengeteg barátság köttetett a pályán kívül is – tette hozzá.

Sikerük titkaként a széles taktikai repertoárt említette. Ha kellett, letámadtak, de ha az ellenfél úgy kívánta, védekeztek és kontráztak, de ha lehetőség volt rá, akkor közönségszórakoztatóan próbáltak futballozni.

– Szükségünk volt a szerencsére is, a mindszenti 1–0-s győzelmünkön én is elcsodálkoztam. A hazaiak minden helyzetüket kihagyták, mi pedig az egyetlen adódóból gólt szereztünk. Ez is megmutatta, aki sokat tesz a sikerért, az előbb vagy utóbb megtapasztalhatja – magyarázta.

A Bordány elleni 1–0-s győzelem kapcsán pedig egy nem mindennapi hangulatot élhettek át az ásotthalmi futballisták, hiszen nagyjából ötszázan biztatták őket a pályaszéléről. Az aranycsata megdöntötte a Mórahalom elleni derbik hangulatát és nézőcsúcsát.

– Együtt tartjuk a csapatot, maximum egy-két távozó lesz, akiknek a pótlásáról gondoskodunk. A megyeegy más kávéház, de bízom benne, hogy az összetartásunk ott is sikerre vezet és magabiztosan megőrizzük majd a tagságunkat – fogadkozott Hevesi Tibor.