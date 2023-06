– A Zengő Alföld Szegedet három játékos képviselte a világbajnokságon. Hogyan értékelné a teljesítményüket?

– A tavaly őszi kerethirdetéskor három játékos volt a csapatban: Kiss Norbert, Zapletán Zsombor és Kozma Károly, majd a vb előtt nem sokkal odakerült Karsai László is. Ehhez képest a vb-re Kiss sérülésre hivatkozva nem utazott el, így maradt a három játékos. Zapletán a tőle elvárható szintet és teljesítményt hozta, a válogatott egyik legjobbja volt a répcelaki Móricz Zoltán és a zalaegerszegi Kakuk Levente mellett. Kozma produkcióját mérsékeltre értékelem, vb-újoncként kapott szerepet a válogatottban, és nem igazán tudta hozni azt a szintet, amelyet nem csak mi vártunk, hanem amit önmagától is várt. Karsai László szereplése nem sikerült jól, talán az mentheti, hogy az esemény előtt szűk egy hónappal került a keretbe, így rövid felkészülésre volt lehetősége. Sajnos a németek ellen pechesen és rossz eredményt elérve játszott. Büszke vagyok arra, hogy három játékost adhattunk a keretbe, miközben nehezményezem, hogy eljutottunk egy olyan helyzetbe, amelyben a válogatottságra alkalmas, jó képességű tekéseknek nem igazán cél a nemzeti csapatban szereplés.

– Ezek tükrében a negyeddöntős búcsú csalódás?

– Számszakilag éppen a osztrákok ellen ekkor elveszített meccsen játszottak a mieink a legjobban. Ha a vb-re az a keret utazik el, amelyet még az ősszel kihirdettek, vagy ha ideveszem az egy éve országot és állampolgárságot váltó, olasz színekben szereplő Kiss Tamást is, azaz mondjuk a két évvel ezelőtti csapat kapott volna szerepet, biztos vagyok benne, hogy a németeket és az osztrákokat is legyőzhettük volna. Most mindkét vereség reális és várható volt, nem tudtak csodát tenni a fiúk, mindkét alkalommal a jobb csapat nyert. Ausztria és Németország is megérdemelten döntőzött, a fináléban szenzációs meccset vívott, régen láttam ilyen színvonalas mérkőzést.

– Volt már magyar, aztán német, majd szerb hegemónia a férfi nemzetközi mezőnyben, most következtek az osztrákok. Miben voltak jobbak, mint a magyarok vagy a többiek?

– A három említett nemzet, Ausztria, Németország és Szerbia uralhatja a következő éveket, ezt biztosan kijelenthetem. Hogy miben különbek? Motivációban. Ausztria az elmúlt nyolc évet arra áldozta, hogy felneveljen és versenyeztessen egy fiatal korosztályt, és nagyon motiváltan játszottak. A németek ugyanígy voltak, én még nem láttam német csapatot motiválatlanul játszani. Pusztán annyi történt, hogy ezen a meccsen jobbak voltak az osztrákok, de a németek az utolsó 30 gurításig harcban voltak velük. Szerbia azért nem győzött és nem lett első, mert pontosan az a pici tűz hiányzott belőlük, amely megvolt az osztrákokban. Lazábban vették a vb-t, korábban agyonnyerték magukat, nem voltak elég élesek. Sajnálom, hogy Magyarország nem játszhatott az éremért, viszont örülök, hogy Ausztria nyert: új szellem, új tűz, lelkesedés jellemezte őket.

– Mi lehet a megoldás magyar szinten?

– Csak és kizárólag akkor lehet esély az európai élmezőnybe visszakerülésre, ha hozzájuk hasonló motiváltsággal, tűzzel, munkával, lelkesedéssel végzik a munkájukat a válogatottak.

– A 700 fát érdemes üldözni?

– Tíz évvel ezelőtt a 600 fa már standard eredmény volt, a 700 fa viszont azért még mindig extra. Ezen a vb-n sem volt túl sok belőle. Igazi álomhatár, amelyet nem muszáj üldözni. Ez az eredmény az egyéni vb-n a topjátékosoknak átugorható léc, de egy válogatott csapaton belül nem ez számít, hanem a kiegyensúlyozott játék. Például ne legyen 620 fás produkció: a döntőben a legrosszabb eredmény 637 fa volt. A magyar csapatban mindenki a maximumot szerette volna hozni, ezért köszönet jár érte. A probléma az, hogy az én megítélésem szerint nem a legerősebb csapat vett részt a vb-n. Meg kellene vizsgálni, mi ennek az oka. Motiválttá kellene tenni a magyar teketársadalmat abban, hogy a válogatottban érdemes és szükséges játszani, de ehhez csak a klubok segítsége nem elég, hiszen mi nem tudjuk megteremteni azokat a motiváló tényezőket, amelyeket csak a szövetség tud biztosítani például a szakmai felkészítéshez szükséges anyagi feltételek biztosításában, valamint erkölcsi és anyagi elismerésben. De ez nem csak magyarországi probléma...

– A Zengő Alföld Szegedi TE játékosaira még várnak feladatok. Melyek ezek?

– A keleti régió egyéni bajnokságán három tekésünk kap szerepet, a három válogatott már alanyi jogon a döntő mezőnyében található. És hátra van még a csapat magyar kupa: ez az egyetlen sorozat, amelyet a klubunk még nem nyert meg. Az eddigi négy tornán két ezüst- és két bronzérmet szereztünk, bízom benne, hogy most aranyat nyerünk.