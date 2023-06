– Tavaly teljes meglepetésre nyertünk bajnokságot a XV-ösben, akkor minden összejött, mindig minden nekünk pattant. Jó szakmai munka zajlott, de kaptunk olyan kritikákat is, hogy mivel a magyar válogatott meghatározó embere, Ducrocq Thomas nálunk játszik, úgy könnyebb a dolgunk. Az ő távozásával azonban öt meccsből ötöt nyertünk az ősszel, így a minket kritizálók eltűntek, és nagyon korán, már az alapszakasz nyolcadik fordulójában bebiztosítottuk a helyünket a döntőben. Az idei döntő viszont az a meccs volt, amikor semmi nem jött össze – összegzett Debreczeny Dénes, a klub technikai vezetője a két ezüstérmet követően.

Az egyik fiatal játékosuk már a meccs előtt is sérüléssel bajlódott, de a klubnál az az elv, hogy játszanak a fiatalok, ha tudják azt a teljesítményt hozni, mint egy légiós. Csakhogy a bemelegítéskor kiújult a sérülés, így a szerb légiósnak be kellett ugrania, majd a meccs ötödik percében kezdő irányítójukat is elveszítették a Gorillák. A félidei 24–8-as hátrány ellenére sikerült visszajönni, ezzel ismét kivívta mindenki elismerését a szegedi csapat, de végül két kihagyott büntető döntött, így az Esztergom lett a bajnok a XV-ös szakágban, majd a hetes rögbiben is.

– Azt el kell ismerni, hogy a hetes rögbi döntőjének estéjén az Esztergomnak Magyarországon nem volt ellenfele. A tizenkét, Eb-re utazó magyar válogatott játékosból nyolc is az Esztergomból került ki, ehhez képest mindkét szakágban ezüstöt nyertünk. Egy nagyon jó átlagéletkorú csapatunk van, nincsenek nagy távozóink és valószínűleg jól tudunk majd erősíteni is. Várjuk vissza a sérült irányítónkat, akit várhatóan nem kell műteni, és Barna Zsolt visszatérésére is számítunk – tette hozzá Debreczeny Dénes.

A jövővel kapcsolatban kifejtette, a következő szezonban az Esztergom, a Szeged és a Budapest Exiles közül bárki bajnok lehet. Ami a szegedi klub jövőjét illeti, július 15-n egy strandrögbi bajnokság vár rájuk, majd utána kezdődik az alapozó munka – addig sincs megállás, hiszen az U18-as válogatottba bekerülő, már a felnőtt hetes rögbiválogatottban is bemutatkozott Bálint Dávidra még egy lengyelországi, nemzetközi megmérettetés vár.