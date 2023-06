– A napi egyéni negyedik hely, valamint a sprint számban a korai kiesés után mennyire izgult azért, hogy aranyérmes legyen összetettben?

– Nagyon. Lábon kihordtam két hátsó fali infarktust Tiszakécskén.

– Hogyan zajlott le a jó néhány óra, amíg kiderült, nyert?

– Az elnökünk, Karsai Ferenc azt mondta, amikor rögtön a sprint verseny első körében kiestem, hogy az általam elért 220 fa elég jó eredmény ezen a pályán, és ezzel lehet esélyem az összetett első helyre is. Ám még így sem hittem azt, főleg Móricz Zoltán előző napi 640 fája után, hogy lehet sanszom az aranyéremre. Neki 202 fát kellett volna teljesíteni a sprintben ehhez... A dobogóban reménykedtem, aztán láttam, hogy valóban eléggé szenvednek a többiek a pályán, majd ahogy haladt előre a verseny, úgy gondoltam egyre többet arra, hogy akár meg is lehet az az elsőség. Szépen sorjában estek ki a riválisnak tartott ellenfelek, így például Kiss Norbert, Zapletán Zsombor, míg Móricznak volt egy szettje, amikor 199 fája volt, és erre utolsóra megkapta mind a kilenc fát. Ha négyest vagy annál többet ér el, oda az elsőség, ehelyett szúró hárommal zárt, ki is esett. Már csak a balogunyomi Horváth Márton volt rám veszélyes, aki pedig remek szezont zárt a klubjában, és feküdt is neki a pálya, ám végül az elődöntőig jutva sem tudott megelőzni.

– Hova helyezi ezt a sikert a pályafutásában?

– Végre visszatértem a magyar teketársadalom játékos térképére. Hullámvölgyben voltam az utóbbi két-három évben, és ugyan mindig voltak kiugró, de gyengébb teljesítményeim is. Egy kicsit úgy érzem, hatalmas löketet adhat ez a siker, és megmutattam, itt vagyok megint. Ez az első felnőtt érmem, amely ráadásul rögtön arany, az összetettet pedig nehezebb is elérni, mint az egyéni elsőséget. Jól kell dobni napi egyéniben, aztán sprintben is, még ha nem is jutsz el a végsőkig.

– Milyen szezont zárt a szegedi klubjával?

– Nagyon jót, nekem az eddigi legjobbat. Megnyertük a bajnokságot és a kupát, másodikok lettünk az Európa-kupában, most pedig jött ez az egyéni siker, amely a szezon megkoronázása volt. Tényleg nagy siker a felnőtt összetettet megnyerni, a verseny után madarat lehetett volna velem fogatni.