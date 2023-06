Ilyen kérdés például, hogy a vármegyei II. osztályban a bajnok és most éppen szabadnapos Ásotthalom mellett ki végez a második, még feljutást érő helyen. Ha a Makó otthon legyőzi a Csongrádot, nincs vita, a Maros-partiak folytathatnák ősszel egy osztállyal feljebb, ha viszont nem szereznek három pontot, és a Bordány megveri az Apátfalvát, akkor a bordányiak örülhetnek.

A vármegyei III. osztályban is sok kérdés van még. Egyelőre nem tudni, ki lesz a bajnok: a Röszke már szabadnapos, így nem szaporíthatja a pontjai számát, míg az Algyő II. a Makó II. vendége lesz, és győzelem esetén első helyen végez, minden más eredmény a Röszkének kedvez. Ám ott van a Zsombó is, amely szintén az élen végezhet algyői vereség vagy iksz és a Bordány II. minimum 11 gólos legyőzésével. Azaz így akár összejöhet a három 62 pontos csapat holtversenye is, ebben az esetben pedig először a több győzelem dönthet – ha ez egyforma, akkor jöhet a gólkülönbség...

A hétvégi program, Csongrád-Csanád vármegyei II. osztály, 30. (utolsó) forduló, ma, 19 óra: Székkutas–St. Mihály, szombat, 17.30: Mártély–Üllés, Tömörkény–Csengele, Makó–Csongrád, Mindszent–Sándorfalva, Bordány–Apátfalva. Szabadnapos: Ásotthalom, Csanytelek.

Vármegyei III. osztály, 30. (utolsó) forduló, szombat, 10 óra: Makó II.-Duocor-Givaudan–Algyő II., 15.30: Forráskút–ContiTech-Csanádpalota, Zsombó–Bordány II.; 17.30: Öttömös–Földeák, Zákányszék–Sándorfalva; vasárnap, 17 óra: Pusztamérges–Ruzsa. Szabadnapos: Röszke. A Baks–Szőreg-DSC mérkőzés elmarad.