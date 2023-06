Az első félidőt 5–1-re megnyerte a Szeged-Csanád GA II., jöhet a második félidő. Igaz, ehhez a "játékrészhez" egy picit utazni kell – csak a meccs napján megy el a csapat –, de a hazai pályán megszerzett előny igen komoly.

Nagyjából így érdemes felfogni a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő ellen párharcot, azaz semmiképpen sem szabad elbíznia magát az együttesnek, hiszen a visszavágó még hátravan.

Főleg mert a Fejér vármegyeiek otthoni mérlege imponáló: a 14 meccs egyikén sem kaptak ki, egyetlen egyszer ikszeltek a 13 siker mellett, 54 gólt szereztek és csak 11-et kaptak.

Ami még érdekes, a gárdonyiak két támadója, Gere Zoltán – aki a szegedi meccs egyetlen vendéggólját szerezte – és Tóth Tibor együtt 56 (29 meg 27) találatot jegyeztek a vármegyei első osztályban, ehhez jött még Bezerédi Ádám 16 góllal. Van tehát potenciál az ellenfélben, ám négy gólos előnyben már egyáltalán nem ezzel kell foglalkozni.

A Szeged-Csanád GA II. fiatal csapata ugyanis még jobb produkciót nyújtott, veretlenül zárt, ráadásul a vármegyei I. osztály rájátszása, a hat csapatos felsőház meccsei minden bizonnyal jól felkészítették az együttest az olyan kiélezett meccsekre, mint amilyen az NB III.-as osztályozó.

– A héten kielemeztük az első mérkőzés pozitívumait és negatívumait is, így alaposan felkészültünk a visszavágóra is. Úgy kell pályára lépnünk, mintha 0–0-ról indulna a párharc, nem akarunk semmilyen meglepetéssel találkozni. Ha az első találkozóhoz hasonló, fegyelmezett játékot nyújtunk, nem lehet gond, és akár az idegenbeli győzelem is összejöhet. Szerencsére mindenki egészséges, így a kapussal történt ütközés közben megsérült támadónk, Papp Áron is, így mindenkire számíthatok – mondta Andorka Péter, a Szeged-Csanád GA II. vezetőedzője.

Ami kiesés esetén vigasztalhatja a gárdonyiakat, az a statisztika: az összes vármegyei csapat rangsorában a Gárdony a harmadik helyen végzett. és amennyiben lenne olyan csapat, amely nem vállalná az NB III.-at, akkor szívesen a helyükbe lépnének.