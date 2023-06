Márton Anita nyitotta a Csongrád-Csanád vármegyei sportolók szereplését a Lengyelországban zajló Európa Játékokon. Atlétikában csapat Európa-bajnokságot jelent az esemény, a magyar válogatott a második divízióban kezdte meg a szereplését.

Márton Anita 16 méter fölött kezdte a versenyét, és a második gyakorlatát leszámítva sorra sikerült javítania. Negyedik kísérletre aztán jócskán 17 méter fölé lökte a súlyt, 17.66 méteres eredményével pedig az utolsó két sorozat előtt át is vette a vezetést Bezede előtt. Ötödikre ennél is jobbat sikerült löknie a szegedi olimpiai bronzérmesnek, 17.70-ről, az élről várhatta az utolsó kört. A moldovai rivális nem tudott javítani, így már komolyabb nyomás nélkül jöhetett a záró, hatodik kísérlet. Anita ekkor ismét javított, és bár a 18 méter nem lett meg számára, de 17.74-gyel pedig megnyerte a sorozatot, ezzel 16 pontot szerzett a magyar csapatnak.

A szerdai napon már kajak-kenuban is megkezdődnek a küzdelmek, és újabb vármegyei szereplőknek szoríthatunk Európa Játékokon. A K4 500 méteres előfutamban Nádas Bence és Kuli István lesz érdekelt a négyes tagjaként, de vízre száll C2 500 méteren szintén szegedi Nagy Bianka a tiszaújvárosi Bragato Giadával alkotott párosa is. Megkezdi a csoportküzdelmeket a 3x3-as női kosárlabdaválogatott is, Jáhni Zsófiáék 14.55-től a csehek, majd 16.45-től a franciák ellen játszanak, míg 13.15-től a BMX freestlye kvalifikációs versenyében a szegedi Kempf Zoltán is indul.