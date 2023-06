Ugyan elveszítette a bajnoki döntőt a Miskolc ellen a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata, de a következő szezont így is az Extraligában kezdheti meg a Tisza-parti klub, miután bővítették a honi legmagasabb bajnokság mezőnyét.

– Ha nincs a csapatkapitányunk, Csányi Dániel betegsége, akkor azt gondolom, hazai pályán mi nyerünk. Ettől függetlenül nincs bennünk csalódottság, jól játszott a csapat. Persze, szerencsés dolog, hogy így alakult a jövő évi lebonyolítás, és ezzel együtt is az Extraligában szerepelhetünk. Reméljük, ott is sikerül majd jó eredményt elérnünk. Azon túl, hogy bennmaradjunk, van egy merész álmunk is, mi szerint az első nyolcba kerüljünk, azaz a felsőházban folytathassuk majd a szezont – mondta el a jövő évvel kapcsolatban Dávid Tibor, a klub ügyvezetője.

A kerettel kapcsolatban az már eldőlt, hogy az argentin feladó, Tomas Dileo nem maradt a klubnál: posztján Bodnár Lajosnak szavaznak bizalmat, egyúttal elképzelhető, hogy a saját nevelésű, korosztályos válogatott Pintér Barnabás visszatér Dunaújvárosból. A brazil Davi Pozzobonnal megkezdődtek az egyeztetések, szeretnék, ha továbbra is Szegeden játszana. A szegedi játékosok közül mindenki marad, center poszton viszont még érkezhet erősítés.

Az NB I.-es döntőben 4-500 néző előtt lépett pályára az SZRSE az újszegedi sportcsarnokban. Ennek kapcsán Dávid Tibor elmondta, várhatóan nem a Lila iskolában játsszák majd az Extraligás mérkőzéseket. Annak érdekében, hogy kiszolgálják az érdeklődő közönséget, vagy az újszegedi sportcsarnokban, vagy más létesítményben játsszák majd a hazai élvonalbeli meccseket.

A klub női csapata az NB II. Dél-keleti csoportját megnyerve jutott fel az NB I.-be: ennek kapcsán Dávid Tibor kitért rá, idén mindenképpen szerettek volna osztályt váltani, hiszen az NB II.-es meccsek már nem biztosítottak megfelelő terhelést a lányoknak.

– Ha nem sikerült volna feljutni, az a csapat körül is komoly problémát jelentett volna. Maximálisan elégedettek vagyunk a lányokkal, hiszen egy szettet veszítettünk a Debrecen ellen, sima volt a feljutásunk – mondta Dávid Tibor.

Annak kapcsán, hogy a következő szezontól két, magasabb osztályban szereplő csapatot kell működtetniük, elmondta: a költségvetésük változik, más léptékkel kell tovább dolgozniuk, és máshogy kell tervezniük a következő szezont – de mindennek persze ennek örülnek is, és azon dolgoznak, hogy minden rendben legyen a háttérben.