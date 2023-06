Elkészültek a július 30-án rajtoló bajnokság csoportbeosztásai. A Hódmezővásárhelyi FC az előző idény háromcsoportos lebonyolításában a Közép csoport ezüstérmese volt, az egy hónap múlva induló pontvadászatban viszont sok új ellenféllel – az előző idényből hét klubot ismerhetnek a pályáról – találkozhatnak majd Antal Krisztián edző tanítványai. Ismét két csapat képviseli Csongrád-Csanád vármegyét, hiszen a megyeegy megnyerése után az osztályozót is magabiztos sikerrel vette a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II a Gárdonnyal szemben.

Öt fővárosi csapat mellett a másodosztálytól búcsúzott Békéscsaba, valamint az NB I.-es Kecskemét tartalékcsapata is a Dél-Keleti csoportban indul. Második együttesből mindössze három jutott ide, a KTE mellett a Honvéd és a Vasas indítja itt a többnyire fiatalokra támaszkodó együttesét.

Hétfőn a HFC és a Szeged-Csanád GA II. is elkezdte a felkészülést az NB III.-ra. A vásárhelyieknél komolyabb átalakulás várhat a játékoskeretre, ugyanis nyolcan – Bata Kristóf, Irmes Dávid, Zabari Dávid, Pesuth Simon, Tapiska Géza, Barta Norbert, Füstös Krisztián, Fődi Zsolt – már biztosan távoznak az előző idény sikercsapatából, míg kilencedikként a 22 éves Schildkraut Krisztiánnak is jó esélye van erre. A májusban befejeződött szezon kilencgólos támadója az NB I. ezüstérmesénél, a Kecskemétnél kezdte el a felkészülési időszakot. Új játékosról egyelőre nem számoltak be a sárga-kékek. A szegedi tartalékcsapatnál egyelőre sem távozóról, sem pedig érkezőről nem számoltak be.

Mindkét NB III.-as klub lekötötte már a felkészülésére az edzőmeccseket, a vásárhelyiek hét, a szegediek öt találkozót terveztek be a programjukba. Mindketten szombaton lépnek pályára először. A Szeged II. a szintén NB III.-as, de az Észak-Keleti csoportba osztott Tiszafüred otthonába utazik, míg a HFC 11 órától a másodosztályú Szeged-Csanád GA vendége lesz a Szent Gellért Fórumban.

A labdarúgó NB III. Dél-Keleti csoportja: Békéscsaba, BKV Előre, Budapest Honvéd-MFA II., Cegléd, ESMTK, Dabas, Füzesgyarmat, Hódmezővásárhelyi FC, Kecskemét II., Körösladány, Martfű, Monor, Pénzügyőr SE, Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. Szolnok, Vasas II.