Augusztus elsejétől tíz napon át Horvátország és Magyarország ad otthont az U19-es női röplabda világbajnokságnak. A magyar csapat két afrikai válogatott (Egyiptom és Kamerun) mellett egy dél-amerikai ellenféllel (Chile) találkozik, míg várhatóan a legnagyobb csatát Argentína és Kína ellen játssza majd. A hatfős csoportokból az első négy helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A világbajnokság mérkőzéseinek Eszék mellett a szegedi Pick Aréna ad otthont: mostanra pedig ismert az időbeosztás is. A magyar csapat Szegeden játssza majd meccseit, egy kivételtől eltekintve rendre 18 órától.

A Pick Arénában az U19-es vb csoportjai közül az A és a C jelű csoportok mérkőzéseit játsszák majd, így augusztus 1. és 6. között (negyedikén szabadnap) napi hat mérkőzést láthatnak az érdeklődők, míg a létesítményben augusztus hetedikén három nyolcaddöntőt is rendeznek, majd több helyosztónak is helyszínt augusztus 11-éig.

A magyar női U19-es válogatott vb-menetrendje: (Szeged, Pick Aréna)

Augusztus 1., 18.00: Magyarország–Chile

Augusztus 2., 18.00: Magyarország–Kína

Augusztus 3., 18.00: Magyarország–Kamerun

Augusztus 5., 18.00: Magyarország–Egyiptom

Augusztus 6., 20.00: Magyarország–Argentína