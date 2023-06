Lehmann István váltja Barna Tamást az OB I.-es Zue.hu Szegedi VE férfi vízilabdacsapatának másodedzői pozíciójában. Barna a hírek szerint az OB I./B-s HVSC trénereként dolgozik majd tovább, mivel az eddigi vezetőedzője a csapatnak, Szabó Tamás a szegedi női pólócsapat kispadjára cserélheti a vásárhelyit.

Csapattársakból edzőtársak

– Egykor a medencében voltak csapattársak, most pedig a parton alkotnak majd remek párost. Az új szezonban Kiss Csaba segítője Lehmann István lesz. Olyan szakembert kerestünk, aki ismeri a csapatot, képben van a kerettel, a játékstílusunkkal. Az is fontos szempont volt, hogy mivel sok-sok szegedi fiatal található a keretben, ismerje őket. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy mi a saját értékeinkre támaszkodunk, és ez nem csak a játékosokra, hanem a szakmai munkára is igaz – nyilatkozta Lehmann kinevezése kapcsán a klubhonlapon Juhász Zsolt csapatmenedzser.

Miskolcra igazolnak

Ami a játékosok mozgását illeti, Szentesről Hegedűs Bence, Szegedről pedig Kasza Dániel igazol át a 2022–2023-as férfi vízilabda OB I. nyolcadik helyén végzett Miskolchoz. A vezetőedző az a Vidumanszky László marad a borsodiaknál, aki korábban a Hungerit-Szentesi VK női együttesének edzői feladatait is ellátta.

Hegedűsön és Kaszán kívül leigazolta még a Miskolc az Egertől Szalai Gábort, Pécsről Dubinák Szabolcsot és két ferencvárosi fiatalt, a kapus Sipos Bendegúzt, valamint a védő Varga Bencét.

Átalakul a Szeged

A szentesi férfi keretben biztosan nem lesz ott az ősztől Chilkó Márton és Mátyók Norbert sem, ők ketten befejezték játékos-pályafutásukat. Szegedről Molnár Dávid, Lakatos Soma, Vékony Ákos, Baj Marcell, Kardos Alexander és Kovács Kristóf távozik. Az ő pótlásukat kell megoldaniuk Kiss Csaba vezetőedzőéknek, miután az idei szezon végén a kilencedik helyen zárták a bajnoki küzdelmeket.