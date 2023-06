Fülöp Tibor tavaly még az SZVSE színeiben emelhette fel a kupát, ezúttal viszont az Algyő edzőjeként várhatta az ásotthalmi kupadöntőt, ahol volt csapata volt a finálé másik résztvevője. Az SZVSE-ben ezúttal csak a kispadon ült ott a vármegyei I. osztály gólkirálya, Sorin Amariutei.

A két csapat nehezen lendült játékba, a mezőnyjáték dominált az első fél órában, majd Kelemen Viktor ziccerénél védett nagyot Szabó Gergely. Hiába a Vasutasok mezőnyfölénye, nulla-nulláról folytatódhatott a meccs a szünet után.

A második félidőben viszont hamar jött a gól: Beretka előtt marad terület, aki egy tizenhatoson belüli pontos lövéssel megszerezte a vezetést az SZVSE-nek, miután kilőtte a jobb alsót.

A folytatásban éledezett és próbálkozott az Algyő, amely többet is kockáztatott, a túloldalon így Csamangó előtt adódott ajtó-ablak ziccer, de Szabó ezt is védeni tudta. Kardos egyenlíthetett volna, de közeli lövése pont Czirjákot találta el. Maradt a 0–1, az Algyő ugyan végig meccsben volt, de gólt csak az SZVSE tudott szerezni, amely tavalyhoz hasonlóan idén is kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A két döntős mellett a főtáblán ott lesz majd a Tiszasziget és az FK 1899 Szeged-SZEOL, valamint az ősszel még az NB III.-ban szereplő csapat jogán a jelenleg a vármegyei II. osztályú Makó is.

Fülöp Tibor: – A koncentrációval nem volt gond, de bátortalanok voltunk ma, sokkal több lett volna a csapatban. Nem hoztunk ki magunkból azt, amit megbeszéltünk, megérdemelten nyert az SZVSE. Bíztam benne, hogy más szellemiségű csapat jön ki a második félidőre, pont nem így történt… Nagyon hiányzott a bátorság a csapatból a mai napon. Fáj a vereség, de próbáljuk úgy felfogni, hogy az is nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, összességében pedig büszke vagyok a csapatra, mert nagyon szép évünk volt. Reméljük, jövőre tudunk előrébb lépni. A főtáblás szereplés siker számunkra, köszönöm a csapat egész éves munkáját!

Kelemen Balázs: – Jól futballoztunk ma. Tipikus kupadöntő volt, az Algyő egy nagyon erős, szervezett csapat, nem könnyű őket feltörni. A második félidőben gyorsan megszerzett vezetés megnyugtatta a csapatot, és hamarabb is lezárhattuk volna, hogy ne legyen ilyen izgalmas a vége, de nem panaszkodhatok. Célunk volt, hogy az első Nemes István vármegyei kupát megszerezzük, boldogok vagyunk, hogy ez sikerült. Amariutei az utolsó bajnokin sem volt, nélküle is nyerni tudtunk a Tiszasziget ellen. Tisztában voltunk vele, hogy nem valószínű, hogy tudja ma vállalni a játékot, de örülünk, hogy nem egyemberes csapat vagyunk, és így is domináltunk, helyzeteket alakítottunk ki, és azt gondolom, megérdemelten nyertünk. Nehéz volt a meccsbe belecserélni, mindenki kiválóan teljesített, gratulálok az Algyőnek is! Nem volt erőbeli problémánk, de jól esik majd a szünet, és készülünk a következő szezonra.