Sorozatban tizedik alkalommal is ott lesz a férfi kézilabda Bajnokok Ligája főtábláján, a csoportkörben az OTP Bank-Pick Szeged. Alanyi jogon csak a kilenc legerősebb bajnokság aranyérmese lehet ott a legjobbak között, illetve a legerősebb bajnokságnak titulált német Bundesliga ezüstérmese, a vasárnap BL-t nyert Magdeburg. A maradék hat helyre tíz csapat adta be az indulási igényét, amelyre már meg is érkezett a jóváhagyás.

A horvát Zagreb, a dán Aalborg, a francia Montpellier, a lengyel Wisla Plock és a norvég Kolstad indulhat a Szeged mellett a BL-ben. Az EHF a kérelmek jóváhagyása során figyelembe vette a csapatok csarnokait, a televíziós közvetítéseket, a szurkolói érdeklődést az adott klub iránt, valamint az elmúlt évek nemzetközi eredményeit, illetve a termékmenedzsmentet és digitális értéket. Ezeknek a kritériumoknak nem felelt meg a Kolstad, de a szövetség úgy gondolta, lehetőséget ad egy szabadkártyával a norvég bajnoknak.

Történelmi idény lesz a 2023–2024-es a női BL-ben, ugyanis először lesz ott a csoportkörben három magyar csapat. A Győr indulása automatikus bajnokként, a legutóbb döntős Ferencváros, valamint fennállása során a magyar válogatott gerincét adó Debrecen kérelmét is kedvezően bírálta el az EHF.

Azok a csapatok (férfiaknál: Sporting, Dinamo Bucuresti, Kadetten Schaffhausen, Kristianstad), amelyek nem kaptak indulási jogot a Bajnokok Ligája következő csoportkörében, azok az Európa-ligában játszhatnak. Mindez azt jelenti, hogy a Szegedről eligazolt Rosta Miklós is a második számú európai kupában indulhat új csapatával, a román bajnok Dinamo Bucurestivel. Érdekesség, hogy az elmúlt hét évből hatban BL-csoportkörös volt a bukaresti csapat, ez viszont most legalább egy idény erejéig megszakad.

A csoportok sorsolását jövő kedden 11 órától rendezik Bécsben. A lebonyolítás nem változik, két darab nyolcast raknak össze. A nők idénye szeptember kilencedikén, a férfiaké tizenharmadikán kezdődik. A nők négyes döntőjét Budapesten 2024. június 1-2-én játsszák, míg a férfiakét Kölnben 2024. június 8-án és 9-én.

Bajnokok Ligája, 2023–2024, indulók férfiak: GOG, Barca, PSG, Magdeburg, THW Kiel, Telekom Veszprém, Eurofarm Peliszter, Barlinek Industria Kielce, FC Porto, Celje, Zagreb, Aalborg, Montpellier, OTP Bank-Pick Szeged, Kolstad, Orlen Wisla Plock.

Nők: Odense, Esbjerg, Metz, Bietigheim, Győr, Buducsnoszt, Vipers, CSM Bucuresti, Krim Ljubjana, Ikast, Brest, Debrecen, FTC, Lubin, Rapid Bucuresti, Sävehof.