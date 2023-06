Sorozatban tizedik alkalommal is ott lesz a férfi kézilabda Bajnokok Ligája főtábláján, a csoportkörben az OTP Bank-Pick Szeged. Alanyi jogon csak a kilenc legerősebb bajnokság aranyérmese van ott a legjobbak között, illetve a legerősebb bajnokságnak titulált német Bundesliga ezüstérmese, a vasárnap BL-t nyert Magdeburg. A maradék hat helyre tíz csapat adta be az indulási igényét, amelyre már meg is érkezett a jóváhagyás.

A horvát Zagreb, a dán Aalborg, a francia Montpellier, a lengyel Wisla Plock és a norvég Kolstad indulhat a Szeged mellett a BL-ben. Az EHF a kérelmek jóváhagyása során figyelembe vette a csapatok csarnokait, a televíziós közvetítéseket, a szurkolói érdeklődést az adott klub iránt, valamint az elmúlt évek nemzetközi eredményeit, illetve a termékmenedzsmentet és digitális értéket. Ezeknek a kritériumoknak nem felelt meg a Kolstad, de a szövetség úgy gondolta, lehetőséget ad egy szabadkártyával a norvég bajnoknak.

Történelmi idény lesz a 2023–2024-es a női BL-ben, ugyanis először lesz ott a csoportkörben három magyar csapat. A Győr indulása automatikus bajnokként, a legutóbb döntős Ferencváros, valamint fennállása során a magyar válogatott gerincét adó Debrecen kérelmét is kedvezően bírálta el az EHF.