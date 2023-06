– Igazán pörgős heteket él, az esküvő után rögtön edzőtábor következett.

– Mondhatni hullámvasúton vagyok, a lagzi előtt is edzőtáborban voltam, majd utána szerencsére el tudtunk menni nászútra. Ezt követően két napot otthon töltöttem, majd újra edzőtábor következett. Edzés szempontjából sem volt egyszerű ez az időszak, az első pár nap kicsit szenvedős volt, hiszen magaslaton vagyunk.

– Jól sikerült a lagzi?

– Minden szuper volt, szerencsére nem volt semmilyen elszúrt pillanat. Egy igazi sportos esküvő volt, a fél koris csapat mellett sok kézilabdás is jelen volt, hiszen a férjem kézilabdázó, jól sikerült buli volt.

– A nászúton sikerült feltöltődnie?

– Tíz napra tudtunk elmenni a Kanári-szigetekre. Gran Canaria sokszínű, hiszen nem csak hegyvidékes, hanem tengerpartos részei is vannak, ezért is választottuk. Az nem nekünk való, ha tíz napig csak fekszünk a parton, így is sokszor éreztem, hogy valami intenzívebb mozgásra lenne szükségem.

– Jelenleg Livignóban, Olaszországban készülnek magaslati edzőtáborban, milyen a munka? A feltöltött képek alapján ha nem is egyszerű feltekerni a hegyre, de a látvány kárpótolhatja Önöket...

– Nagyrészt száraz edzések vannak jelenleg, két hetet töltünk Olaszországban, ebből négy napot vagyunk jégen, így főleg szárazföldi edzéseink vannak. Nagyon magas pulzussal és elsavasodott lábbal tekerünk, de ha felérünk a csúcsra, gyönyörű szép, ez az egyik kedvenc helyem. Az esküvőszervezés stresszes volt, de az edzőm megértő volt, hiszen most egy rövid időre nem a kori volt a fókuszban. Sok időnk van a versenyszezonig, nem hiszem, hogy ebből hátrányom lesz, valamint természetesen fel is töltött az esküvő.

– Mit hoz a jövő, milyen lesz a nyár hátralévő része?

– Hazaérve egyre több jegünk lesz, fokozatosan felváltja a száraz edzést a jég, majd szeptember végén lesz az országos bajnokság. Kérdéses, hogy kapunk-e pihenőt a nyáron, ha kapunk is, akkor Szegeden lennék. Külföldi edzőtáborunk várhatóan nem lesz, a holland és a lengyel csapat jön Budapestre, a tervek szerint velük lennének közös edzéseink.