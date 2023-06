Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány 19 versenyzővel vág neki a szerdán kezdődő Európa Játékoknak, amely egyben Európa-bajnokság is lesz a sportág számára. A június 21–24. közötti versenyen a Kryspinow Waterway adottságai miatt csak 200 és 500 méteres számokat rendeznek.

A megnyitóünnepségen a magyar csapat zászlóvivője, a kajakos Varga Ádám két számban lesz érdekelt a héten, és ebben a szakágban érdekelt két szegedi: a négyes hajóban a szegedi világkupán bronzérmes Kuli István és Nádas Bence mellett a Csizmadia Kolos és Tótka Sándor alkotta kvartett versenyez.

Női kenuban a fiatal szegedi Kiss Ágnes pedig ötszáz egyesben áll rajthoz, míg párosban ezúttal is a Bragato Giada, Nagy Bianka duó indul, utóbbi az MVM Szeged versenyzője. Nagy Bianka még a C2 200 méteres mix számban is elindul Fekete Ádám párjaként.

A női kajakosoknál Gazsó Alida Dóra igazi számhalmozó lesz, hiszen háromban is rajthoz áll. A Honvéd világbajnoka ötszázon egyesben, párosban és négyesben is versenyezhet: K2 500 méteren a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamarával ül össze, akivel mindkét hazai válogatót megnyerték, míg a négyesbe Gazsó és Csipes mellett Fojt Sára és Pupp Noémi került még be.

Az Európa Játékok kajak-kenu versenyei június 21-én kezdődnek, az első döntőket egy nappal később rendezik.