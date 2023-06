– Nehéz, de nem lehetetlen – így vezette fel a pénteken a magyar csapatra váró feladatokat Demeter Attila, a 3x3-as kosárlabda-válogatott vásárhelyi játékosa. A magyar válogatottnak (amelynek tagja még a Vásárhelyi Kosársuli játékosa, Kelemen Balázs) ugyanis mindkét csoportmeccsét meg kellett volna nyernie ahhoz, hogy legyen esélye továbbjutni.

Nos, az esélyek hamar elszálltak, miután Japán ellen bár lendületesen kezdett a csapat (két és fél perc után 8–8 volt az állás), de nem tudta azt a pontosságot fenntartani, amely az első percekben jellemezte. Az ázsiaiak 15–10-re, majd 19–11-re is vezettek, innen pedig már nem volt visszaút a mieink számára, Japán egy duplával lezárta a meccset, amelyet 22–13-ra nyert meg. Mindez azt jelentette, hogy biztosan búcsúzik a csapat a világbajnokságtól, függetlenül a Hollandia elleni, utolsó meccs eredményétől.

Az addig veretlen hollandok ellenében is hasonló forgatókönyv érvényesült. Tomiszlav Ivosev sérülése miatt nem tudta a saját játékát hozni, a válogatott pedig ezúttal is 8–8-ig tartotta a lépést. A folytatásban még 13–10-nél is úgy tűnt, lehet esélye a mieinknek egy győzelemre, de ekkor Hollandia megrázta magát, és végül 21–10-re nyert.

Ezzel a magyar férfi válogatott (hasonlóan a nőihez) a csoportkör után kiesett a világbajnokságról. A csoportok első helyezettjei a negyeddöntőbe jutottak, míg a második és harmadik helyezettek keresztjáték során döntik el, ki lehet ott a nyolc között.

A végeredmény: 1. Hollandia 4 győzelem, 2. Svájc 3, 3. Japán 2, 4. Mongólia 1, 5. Magyarország 0 pont.