A Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) égisze alá tartozó multisporteseményt, a II. Strand Világjátékokat Indonéziában, Balin rendezik augusztus 5. és 12. között.

Ezen az eseményen összesen 14 sportág képviselői lesznek jelen, összesen 43 számban 131 érmet osztanak. Olasz Anna ott lesz az 5 km-es nyíltvízi úszás mezőnyében – a HAÁSZ SZUE világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes sportolója a fukuokai vb-ről a párizsi világkupára, majd onnan az indonéziai strand világjátékokra utazik.

– Izgatottan várjuk, hogy más sportágak versenyzőivel egy helyszínen legyünk, hiszen ez a „Strandsportok mini olimpiája”. Rendkívül különleges érzés, hogy egy ilyen nagyszerű kezdeményezésnek részesei lehetünk, ugyanis mi már ott voltunk 2019-ben, Katarban is, az első Strand Világjátékokon. Reméljük, hogy most is kiváló hangulatban telnek majd a versenyek – ezzel is talán picit népszerűbbé tehetjük a nyíltvízi úszást! – nyilatkozta a hazai szövetség honlapján Olasz Anna.