Ez lehet az utolsó nagy dobása az OTP Bank-Pick Szeged keretének és vezetőedzőjének, Juan Carlos Pastornak. A spanyol tréner és öt játékosa – Mirko Alilovic, Bogdan Radivojevics, Kent Robin Tönnesen, Rosta Miklós, Alexander Blonz – a nyáron távozik a városból. A Míster tíz idényt követően közös megegyezéssel bontott szerződést és az egyiptomi férfiválogatott szövetségi kapitánya lesz. Az ötvenöt éves tréner eddig öt trófeát emelhetett a magasba itt. A hatodikért ma este kezdődik a csata, az első felvonást a Pick Arénában rendezik meg.

– Ezekért a meccsekért élek! A legboldogabb akkor lennék, ha már most kezdhetnénk – írta le érzéseit a klubhonlapon olvasható interjúban Dean Bombac a bajnoki döntővel kapcsolatban.

Ez most tényleg egy olyan mérkőzés lehet, amely lezár egy korszakot, amennyiben az első és a második találkozót is ugyanaz a csapat nyeri meg. Ha nem, akkor a mindent eldöntő ütközetet jövő pénteken 20.30-tól játsszák majd a 2021. december kilencedikén átadott Pick Arénában.

A másfél éves létesítményben eddig harminchárom mérkőzést játszott a Szeged. Huszonötször született hazai győzelem, hatszor vendégsikert, kétszer pedig döntetlent könyvelhettünk el. Mérföldkövekből sincs hiány, hiszen az első gólt Bánhidi jegyezte, az arénacsúcsot jelentő tizenhárom találat a Fejér-BÁL Veszprém ellen pedig a parádés idényt futó Rosta Miklós nevéhez fűződik.

Mindkét oldalon van rehabilitáló ember, hiszen Bánhidi régebb óta nem lépett pályára, ahogy a BL-negyeddöntő odavágóján ujjtörést szenvedett Ligetvári sem, az ő esetleges visszatérésük vagy kimaradásuk meghatározó lehet.

A 2022–2023-as kiírásban ötször játszott egymással a Szeged és a Veszprém. Ezek közül az utolsó nyert egyedül a játékában folyamatosan javuló tendenciát mutatót Pick, 30–28-ra az NB I.-es alapszakaszmeccsen. Egyértelműen a szegedi védelem feljavulása volt a siker egyik kulcsa.

– A legutóbbi meccsen védekezés és csapat hozzáállása volt a legnagyobb különbség. Ezzel szerintem most sem lesz probléma. Tavaly is nehéz évünk volt, amit a bajnoki döntővel mentettünk meg, az az arany sok mindenért kárpótolt. Most hasonló a helyzet, ezúttal is sok nehézséggel néztünk szembe, az idény első felében nem voltunk a megfelelő szinten, ám a 30–28-as győzelem fordulópontot jelentett. Akkor magasabb fokozatra kapcsoltunk, ezt kell még kitolni, illetve ha lehet, még tovább fokozni két vagy három meccsig, és meglesz az eredménye – emelte ki Bombac a lényeget.