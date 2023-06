Burpee – a gyakorlat, ami a négyütemű fekvőtámaszhoz hasonlít a leginkább. Aki valaha is csinálta, aligha szerette meg. A Strong Body Training edzője, Cservenyák Anikó viszont arra vállalkozik, hogy szombaton (július 1.) 12 órán keresztül végezze ezt a gyakorlatot. A cél, hogy a háromezer darabot is meghaladja az ismétlésszám, ezzel pedig magyar rekordot állítana fel.

– Állóképességi gyakorlatokat csinálok, sokat biciklizek, voltak négyórás edzéseim is. Minden évben ki szoktam találni valami célt, januárban pedig most ez az ötlet jött, fél éve készülök arra, hogy felállítsam ezt a rekordot. Most már kezdek kicsit stresszelni, és sajnos van egy kis váll sérülésem is, de bízom benne, hogy ez nem okoz problémát. Korábban is volt már hasonló megmérettetésem, egy hatfős csapatban vettem részt egy 24 órás kihíváson, ott másodikként végeztünk – mondta Cservenyák Anikó.

A szegedi teremben szombat reggel nyolctól kezdődik a 12 órás burpee-zés, amihez bárki csatlakozhat, Anikó elmondása alapján pedig az utolsó órában lehet majd szüksége a leginkább a segítségre.