Apaceller Milán az elit open kategória összetett első helyén végzett a -100 kg-os súlycsoportban egy 797,5 kg-os összetett teljesítménnyel. Abszolútban érmet nyert Fülpesi Tibor is, aki 820 kg-os totáljával a -125 kg-osok open korcsoportjában lett második, míg Sajtos Máté a -82,5 kg-osok mezőnyében nyílt korcsoportban felhúzásban végzett a harmadik helyezettként, miután 275 kg-ig jutott.

A juniorok -90 kg-os súlycsoportjában nyert aranyérmet Mata Ferenc, aki 170 kg-os fekvenyomást produkált. Hegyes Tibor Mózes az ifik között az abszolút teljesítmények között második lett a 205 kg-os teljesítményével, a -75 kg-osok között ez az egyéni csúcs egyben aranyérmet is jelentett. Szűcs Róbert a -100 kg-osok nyílt korcsoportjában 595 kg-os totálig jutott, 200 kg-os guggolása bronzérmet jelentett. Az egyesületben eslő versenyét teljesítő Hegedűs Máté az ifik -90 kg-os mezőnyében új egyéni csúcsot ért el felhúzásban, a 205 kg-os teljesítmény pedig egy ezüstérmet jelentett. Miklai Pepe a -82,5 kg-osok nyílt korcsoportjában egyéni csúcsot döntött felhúzásban, a 205 kg a hatodik helyet jelentette számára.Hajó Ferenc a -90 kg-osok nyílt felhúzó versenyében ötödik lett (252,5 kg), míg Fodor Kornél a -100 kg-osok nyílt versenyében nyert bronzérmet a 290 kg-os felhúzásával.

A klub edzője, Majoros Róbert mentorálásával készült, de nem egyesületi versenyzők közül Tumpek Róbert a -110 kg-osok nyílt kategóriájában 822,5 kg-os teljesítményig jutott, guggolásban és fekvenyomásban is új egyéni csúcsot állított fel, ezzel pedig második helyen végzett. Mari Márkó a -82,5 kg-osok nyílt kategóriájában 715 kg-os összetettet produkált, ezzel pedig abszolútban is a legjobbnak bizonyult. Végh Mátyás a -100 kg-osok nyílt kategóriájában fekvenyomásban, felhúzásban és guggolásban is egyéni csúcsot döntött, így összetettben bronzérmet nyert a 687,5 kg-os teljesítményével, míg a 245 kg-os guggolása aranyérmet ért. Ugyanitt Szuder Károly végzett a második helyen 240 kg-al, ami számára szintén új egyéni csúcs, összetettben pedig 680 kg-ig jutott.