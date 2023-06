Debrecenben rendezik az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokságot: a korosztályos csapat keretében ott van a hódmezővásárhelyi Ságodi Róbert is.

A magyar csapat Dél-Korea ellen kezdte a csoportküzdelmeket, és egy 9–0-ás kezdéssel megalapozta a meccset. Innen ugyan az ázsiaiak egyenlítettek, de az első tíz perc után is már 12 ponttal vezettek a magabiztosan játszó magyarok. A folytatás is hazai dominanciát hozott, bár 15 pont is volt a magyar előny, végül héttel vezettek a nagyszünetben.

Ennél közelebb azonban nem engedte ellenfelét a magyar csapat, amely több mint tíz pontos fórról várhatta a záró játékrészt – a végére pedig kinyílt az olló, 26 ponttal, 85–59-re nyert Dél-Korea ellen az U19-es válogatott.

A győzelemből Ságodi Róbert öt ponttal, öt lepattanóval és két gólpasszal vette ki a részét, a hódmezővásárhelyi játékos 22 percet töltött a pályán.

A korosztályos válogatott ma 17.30-tól Argentína ellen folytatja a csoportküzdelmeket.

Magyarország–Dél-Korea 85-59 (25-13, 15-20, 22-16, 23-10)

Fiú U19-es kosárlabda világbajnokság, Debrecen

D csoport, első mérkőzés.

Magyarország: Csendes 2, Meszlényi 8, Cseh 11, Hajdu 14/12, Csuti 9. Csere: Schmera 13, Hegedűs 3/3, Csátaljay 18/9, Pleesz, Ságodi 5, Tóth 2, Várszegi. Edző: Váradi Kornél.