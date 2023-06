A vendégek rutinja vagy a Szeged-Csanád GA II. fiatalsága dönthet?

A Szeged-Csanád GA II. kezdőjében sok volt a 18-20 éves fiatal. Fotó: Gémes Sándor

Ez fontos kérdés volt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő elleni NB III.-as osztályozó előtt. Eleve Székesfehérvár és Dunaújváros közelsége miatt tele volt a Fejér vármegyeiek kerete az említett városokban nevelkedő játékosokkal, akiknek a többsége ráadásul a lehető legjobb futballistakorban (25–30 évesek) van.

Győzött a Szeged-Csanád GA II.

A másik, szegedi oldal szemléltetésére pedig álljon itt a kezdők életkora: 21 – 19, 21, 20, 18 – 21, 25 – 18, 20, 22 – 32. Utóbbi Haruna Jammeh, míg a 25 éves korú játékos Povázsai Zsolt.

Látható, mennyire fiatal csapattal érte el ezt a sikert a Szeged, és a kispadon is 18–20 éves srácok ültek.

Az ellenfél, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttese ugyanúgy magabiztosan nyerte meg a saját vármegyei I. osztályú sorozatát, mint a veretlenül záró szegediek, és mindössze egy döntetlen és egy vereség mellett 26-szor nyert, 97 gólt lőtt és 22-t kapott. Ehhez képest az NB III.-as osztályozó első meccsén máris ötször rezgett a hálója a vendégeknek, akik a Papp Áront szabálytalanul szerelő kapusukat, Orczi Kristófot elveszítették a visszavágóra. Igaz, Papp sérülése sem nézett ki jól…

Fontos lenne a feljutás

– Két bajnokcsapat találkozott, ezért ha csak azt nézzük, leírva mit mutat az eredmény, meg is lepődhetnénk, soknak tűnhet a különbség, de aki látta a meccset, annak hiányérzete lehet. A jó játék egyáltalán nem lepett meg, hiszen láttam a srácokat az egész idényben, és azt is tudtam, milyen szintű heti munkát végeztek el. A csapatunkban nagyon jó egyveleget képez a fiatalság a néhány rutinos játékossal közösen. Haruna, Tóth P. és Povázsai sok nagy csatát megéltek már, ők alkotják a gerincet, köröttük pedig ott vannak a fiatalok. Tudatosan építkezünk: a stadion elkészülése, a hazajövetel Gyuláról, az NB II.-es szereplés állandósítása, a másodosztály élbolyában a folyamatos jelenlét, majd most az esetleges feljutás mind a koncepciónk része, a lépcsőfokok meglépése, a szisztematikus munka nyoma. Ez a feljutás azért lenne fontos, hogy a saját nevelésű fiataljaink már egy komoly NB III.-as bajnokságban játszhassanak.

Megvan a filozófiánk, nem akarunk más csapatok hibáiba esni, így lehet, hogy úgy tűnik, kisebb lépésekkel, de akkor is haladunk a nagy célunk felé

– mondta Germán Tamás, a Szeged-Csanád GA klub- és csapatmenedzsere.

A Szegedet tíz éve szolgáló szakember elmondta a visszavágóval kapcsolatban, hogy hiba lenne döntetlenre, vagy egy-két gólos vereségre játszani.

Idegenben is nyerni kell

– Ha nem győzelemre törekednénk, abból baj is lehet. A futballban sok minden előfordulhat, úgy kell odamenni, hogy győzni akarunk idegenben, és erre reális sanszunk is van – jegyezte meg Germán Tamás.