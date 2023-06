A harminc éven felüliek számára kiírt Masters Cupon először vett részt a szentesi Kövér-Kis Réka. Ismerős társasággal utazhatott Barcelonába, hiszen a magyar bajnokságból csapattársként vagy ellenfélként már mindenkit ismert.

– A csapat kapitánya, Szűcsné Fekete Kriszta keresett meg, hogy lenne-e kedvem elutazni a kupára. Nem sokat gondolkodtam, de nem is bántam meg, hogy elmentem velük. Mindamellett, hogy kiváló szórakozás volt, nyertünk. Ha egy magyar vízilabdacsapat elindul egy tornán, csakis a győzelem lehet a célja. Nekünk is ez volt, az aranyérem mellett gyönyörű élményeket is gyűjtöttünk – mesélte lapunk érdeklődésére Kövér-Kis Réka, a Valdor Szentes vízilabdázója.

A győztes magyar csapat.

Forrás: Kövér-Kis Réka archívuma

Eseménydús napokon vannak túl, hiszen péntektől vasárnapig összesen öt mérkőzést játszott az egri Agria Drink Hungary és a Békafütty közös csapata Barcelonában. A csapat picit más összeállításban tavaly masters Európa-bajnoki ezüstérmes lett Rómában. Most az akkori győztes olasz Reccót sikerült legyőzni 9–7-re.

– Nagyon jó csapat jött össze, ezért is mondtam igent a meghívásra. Miután legyőztünk egy francia és spanyol együttest, csoportelsőként elkerültük a Reccót. Az elődöntőben ismét spanyol ellenfelünk akadt, majd egy izgalmas döntőt játszottunk. Vezettek 2–0-ra, 2–2-nél egyenlítettünk, majd 4–4-nél Bolonyai Flóra ziccert védett, ekkor pedig átbillent felénk a meccs. A harmadik negyed végén már hárommal vezettünk, végül kétgólos sikert arattunk – emlékezett vissza Kövér-Kis, akit megválasztottak a torna legjobb játékosának, de a gólkirályi címet is ő érdemelte ki. Hozzátette, hogy a Szentessel megnyert 2014-es bajnoki cím után ez a barcelonai a legszebb élménye, így ha hívják ismét, biztosan igen mond majd.

A csapat tagjai, kapus: Bolonyai Flóra. Mezőnyjátékosok: Vályi Fanni, Menczinger Kata, Jancsó Patrícia, Szűcsné Fekete Kriszta, Árkosy Lilla, Ráski Lilla, Kocsis Laura, Gyöngyössy Anikó, Kövér-Kis Réka, Nagy-Pócsi Bianka. Edzők: Dr. Sike József és Kelemen Attila.

A keretből Bolonyai Flóra korábban védett a szentesi OB I.-es csapatban, míg Árkosy Lilla Szegedről vonult vissza, Ráski Lilla pedig a 2022–2023-as idényben is a szegedieket erősítette.