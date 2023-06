A magyar kupa-győztes, bajnoki bronzérmes és Eurokupa-ezüstérmes Ferencváros női csapata három játékos érkezését jelentette be. A magyar válogatott kapus, Kiss Alexandra Egerből, Bonca Vivien pedig Szentesről megy hozzájuk, míg Vályi Vanda az olasz Padovából tér vissza egy év légióskodást követően.

Nem Bonca lesz az egyetlen szentesi kötődésű játékos a zöld-fehéreknél, hiszen a keretükből Farkas Tamara és Dömsödi Dalma is szentesi születésű. Bonca mindössze 18 éves, ennek ellenére alapembere volt idén a szentesi felnőttcsapatnak. Huszonkét bajnokin negyven gólt lőtt, a védekezésből is kivette a részét, a szövetség statisztikája szerint a Valdorból ő gyűjtötte be a legtöbb kiállítást. Az ifjúsági csapattal az elmúlt hétvégén bajnoki ezüstéremnek örülhetett.