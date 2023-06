Előzetesen a négy közül a legerősebb nyolcasnak ítélték az OB II.-es tenisz csapatbajnokságban a D csoport mezőnyét, ehhez képest az SZTE-Sonrisa Sportmánia együttese hétből hét sikerrel zárta ezt a szakaszt.

– A sorsolás előtt még nem igazán tudtuk felmérni, milyen erősségű lesz ez a csoport, de előzetesen is a feljutást tűztük ki célul. Egyáltalán nem túlzás ezt a mezőnyt a legerősebbnek titulálni, hiszen van egy-két olyan ellenfél, amely szintén ezen gondolkodhatott. Az utolsó körben legyőzött Hoker-Fagyas SE is ilyen, ők például nagyon erős csapat, két éve még a szuperligában szerepeltek, de most sérülések és egyéb dolgok hátráltatták őket – mondta Hajnal István edző, aki néha még játékosként is beszállt.

A szegedi alakulat így aztán hétből hét győzelemmel az első helyen áll a D csoportban, és így várhatja az őszi folytatást, amikor már csak a D csoport legjobb négy csapata játszik majd egymással.

– Négy OB II.-es csoport van, kettő nyugaton, kettő keleten. A négy győztesből kettő juthat fel úgy, hogy az elsők játszanak az elődöntőben, és aki ezt megnyeri, az osztályt válthat. Ősszel a D csoportban az alapszakasz első négy együttese, azaz a Gyula, a Blue Tigers-MTK, a Pasarét és az SZTE-Sonrisa Sportmánia játszik egymás ellen. A Pasarétnek már van veresége, így az talán jó hír, hogy nekünk akár még egy kudarc is belefér, hiszen az egymás elleni eredményeket továbbvisszük. A D csoport elsőjeként pedig játszhatnánk a keleti ág másik győztesével. Azt gondolom, a mienk az erősebb csoport, de pótlólag vendégként nevezhető két olyan játékost, aki nem szerepelt az idei csapatbajnokság korábbi szakaszában, azaz lehet még egy vezércsel a történésekben – nyilatkozta Hajnal.

A szegedi klubban tehetséges, saját nevelésű fiatalok szerepelnek.

– Igazából ez is a törekvés, a tendencia: elsősorban miattuk, a tanítványok és a klubélet érdekében csináljuk az egészet, így a csapatbajnokságot is. Bár most már próbálok egyre inkább kimaradni a játékból, de nem mindig sikerül... Az utolsó meccs élvezeti foka a betegségem miatt nagyon alacsony volt, de előtte például hatalmasat teniszeztünk párosban Kovács Barnabás oldalán. Tanítási jellege is van annak, ha beállok párosozni, hiszen így tudok segíteni. A tenisz egyéni sport, egyedül itt van esély megtapasztalni, milyen másokért küzdeni, mit jelent az, hogy csapatszellem. Akik nem igazán versenyeznek, a csapatbajnokságra összeszedik magukat. Jellemformáló a csébé, egészen másfajta hozzáállást, motivációt igényel, igazán tanít – jegyezte meg végül Hajnal István.