A második felnőtt válogató harmadik versenynapján az MVM Szegedi VE-ből Biben Karina állhatott fel a dobogóra, hiszen K2 200 méteren a dunaújvárosi Szellák Szabinával párban második lett.

Az igaz, hogy az ifjúsági korú Kiss Ágnes a viadal utolsó napján csak saját korosztályában szerepelt és nyert C1 200 méteren, ám a korábbi szereplése révén az ifjúsági világbajnokság mellett a krakkói Európa Játékokra is kvalifikálta magát.

A gyorsasági szakág mellett a para versenyzőknek is megrendezték a második válogatót Szegeden, amely nekik egyben magyar bajnokságnak is minősült. Férfi VL2 200 méteren az MVM Szegedi VE sportolója, Suba Róbert ezúttal is Juhász Tamás előtt végzett. Szolnokon még egy másodpercen belül, most azonban bő három másodperccel került riválisa elé.

– Sikerült jól elkapni a rajtot, az időjárási körülmények is jók voltak. Tudtam jönni egy jó iramot, bár azért reggel az étkezés nem sikerült olyan jól, azon még kellene csiszolnom. Elégedett vagyok ezzel a pályával és eredménnyel – nyilatkozta a szövetség hivatalos médiafelületén Suba Róbert.

A hölgyeknél ezt a számot az órával versenyző, szintén szegedi Boldizsár Dalma nyerte.

Női KL2 200 méteren a paralimpiai bronzérmes szegedi Varga Katalin Szolnok után most is magabiztosan nyert Boldizsár Dalma előtt.

– Lehetett volna jobb is, azért volt benne bőven hiba. Azt is hozzá kell tenni, hogy még állítgattunk a hajó belsején, így ez egy teszt is volt. A rajtot egy kicsit túlgondoltam, talán az egész hetes fáradtság lehet az oka – értékelt Varga Katalin.

Eredmények

Az MVM Szegedi VE felnőtt versenyzőinek 3. napi A döntős eredményei. Nők, K1 200 m: 8. Biben Karina. K2 200 m: 2. Biben Karina, Szellák Szabina (utóbbi Dunaújváros). Férfiak, C1 500 m: 6. Molnár Csanád. K1 500 m: 7. Balogh Gergely.

Para szakág, nők, VL2 200 m: 1. Boldizsár Dalma. KL2 200 m: 1. Varga Katalin, 2. Boldizsár Dalma. Férfiak, VL2 200 m: 1. Suba Róbert. KL1 200 m: 2. Suba Róbert.