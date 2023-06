– Az uszodában három délután és este zajlottak a versenyek, végig hihetetlenül jó hangulatban. Nagyon szíves vendéglátásban volt részünk, még speciális tunéziai süteményeket is kóstolhattak a résztvevők. Nagyon jó zenével motiválták a versenyzők úszókedvét, ami külön kiemelendő, hogy minden ország zenéjéből is hallhattunk ízelítőt. Nagyon jól esett a szívünknek, amikor a Monti csárdás felhangzott, többször is a három nap folyamán – jegyezte meg lapunknak beszámolójában Pólyáné Téli Éva, a Szentesi Delin ESC ikonikus tagja.

A Szentesi Delfin ESC versenyzői kiemelkedően szerepeltek. Az ötvenkilenc csapat közül negyedik helyen végeztek az összesítésben. Az éremtáblázatban ötödik helyen zártak. A rendezők a versenyzőket emellett az általuk elért FINA-pontok alapján is rangsorba állították. Ez alapján a hatvanhét hölgyversenyző közül a hetedik legjobb teljesítmény Pólyáné Téli Éva nevéhez fűződik. Lekrinszki Éva a tizennegyedik, Kókai Ibolya a huszonharmadik, Priboj Noémi a huszonhetedik Antonjuk Éva az ötvenegyedik, Berezvai Julianna az ötvenhatodik, Béres Dorina pedig a hatvanadik helyen végzett. A férfiaknál százharminc versenyző közül Kókai László végzett a legelőrébb, a huszonharmadik pozícióban, Kovács Attila negyvennegyedik, Horváth Roland negyvenhetedik, Pólya Sándor pedig a százkettedik legjobb teljesítményt nyújtotta.