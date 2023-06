Csak külső szemlélőként várta a sorsát a Guardians a HFL utolsó fordulójában. A szegediek azért szurkolhattak, hogy a Borsod Bobcats nagyarányú vereséget szenvedjen, mert ekkor jobb pontkülönbségüknek köszönhetően ott lehettek volna a rájátszásban: végül csupán négy pont hiányzott ehhez, így az Őrzők a hetedik helyen végeztek a kilenccsapatos mezőnyben, és a borsodiak mehettek a rájátszásba.

– Így is elégedettek vagyunk a teljesítménnyel, hiszen újoncként a hetedik helyen végeztünk. Ezt megelőzően is csak egy évet töltöttünk a divízió I.-ben, most pedig nagy csapatokkal találkoztunk. A morálon nem ütöttek csorbát a történtek, mert mindenki úgy élte meg, hogy ez mégiscsak egy nagy dolog, amit elértünk. Innentől kezdve a jövő évre és az utánpótlásra koncentrálunk, nincs rossz szájízünk ezután a szezon után – összegzett Baranyi Ernő, a Guardians vezetőedzője.

A szegedi klub nagy léptékkel haladt előre az utóbbi időszakban, hiszen két év alatt kétszer is magasabb osztályba került – most pedig a rájátszás sem volt messze.

– A magyar amerikai-futballban a Budapest Wolves és az Újpest Bulldogs a kiemelkedő csapatok, de a többiek elég közel állnak egymáshoz. A szövetség is azon dolgozik, hogy még kiegyenlítettebb legyen a mezőny, ezáltal reméljük, mi is fejlődhetünk a jövőben. Országosan az egyik leglojálisabb közönségünk van, ezt külső visszajelzések alapján is állíthatom. Az utánpótlás számára a szezon majd októberben indul, tavalyhoz hasonlóan idén is a Budapest Cowbells-szel közösen dolgozunk együtt. Várhatóak toborzások, minél több fiatallal minél hamarabb szeretnék megismertetni a sportágat – jegyezte meg a csapat trénere.

A klub játékosai közül ketten még az évad legjobbjai versenyben is érdekeltek, amennyiben a legtöbb szavazatot gyűjtik be: Ambrus Előd az év támadó-, míg Stammer Szabolcs az év védőjátékosa lehet, szavazni a Touchdown Store Facebook-oldalán lehet.