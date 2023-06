Franciaországgal, Lettországgal és Csehországgal szerepel egy csoportban a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott a lengyelországi Európa Játékokon: a csoportmeccseket a csehek ellen kezdte meg a magyar csapat, amelynek tagja a Ludovika Csata szegedi játékosa, Jáhni Zsófia is.

21 megszerzett pontig, vagy 10 percig tart a 3x3-as kosárlabda-mérkőzés: a magyar csapat tornanyitó mérkőzését a feszültség és a pontatlanság jellemezte, sok elhibázott dobással. 5–5 után a csehek megléptek, de Jáhni Zsófia kosarának is köszönhetően sikerült egyenlíteni, ám innen is a csehek felé billent a meccs, szűk három perc volt vissza, amikor 14–12-re vezetett Csehország. A szegedi játékost látták egymás után kétszer is szabálytalannak, így a büntetők után az addigi legnagyobb, négypontos hátrányba került a magyar csapat 16–12-nél. Az utolsó percre fordulva egy duplára kerültek a csehek a győzelemtől (19–14), de ekkor Jáhni kosarával még zárkózott a magyar csapat. Fél perccel a vége előtt Galickova tempójával azonban lezárta a meccset a cseh csapat, amely így 21–15-re nyert, vereséggel rajtolt az Európa Játékokon a magyar csapat. Jáhni Zsófia hat perc alatt öt pontot szerezve a magyar csapat holtversenyben legeredményesebb játékosa volt.

A magyar csapatra a mai napon vár még egy meccs, 16.45-től Franciaország lesz az ellenfél, míg pénteken majd Lettország ellen zárják a csoportkört – a kvartettből az első két helyezett jut tovább az egyenes kieséses rendszerbe.