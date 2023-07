A hétvégi négycsillagos, azaz Európa-bajnoki szintű, maarsbergeni lovastusa versenyen Kaizinger Balázs a Magyar Lovassport Szövetség Clover nevű lovával indult. Díjlovaglásban egyéni rekordot ért el, díjugratásban hibátlan pályát ment, a crosspályát pedig kis időtúllépéssel, de hibátlan lovaglással teljesítette, megszerezve ezzel az összetett bronzérmet. Ugyanezen a versenyen Doerfer Noémi a kilencedik helyen végzett Serengethi nyergében.

Bár a hivatalos ranglistát csak néhány nap múlva adják ki, Kaizinger Balázs harmadik helye sokat ér, a megszerzett pontokkal ugyanis nagy valószínűséggel átveszi a vezetést az olimpiai kvalifikáció C-csoportjában. A csoportból első két lovas jut ki a párizsi olimpiára, a magyar versenyzőknek többek között cseh, litván, szlovák ellenfelekkel kell megküzdeni a kvótáért. A kvótaszerzési időszak december 31-ig tart.

A négycsillagos verseny Európa-bajnoki szintű viadalt jelent. Ezeknél csak néhány ötcsillagos verseny, például a világbajnokság erősebb besorolású. A világbajnokságon például a díjlovas program és a díjugrató verseny öt- a terepverseny négycsillagos besorolású. A tradicionális ötcsillagos versenyeken (Burghley, Badminton, Pau, Kentucky, Luhmühlen) mindegyik versenyszám ötcsillagos besorolású. Látható, tehát, hogy a négycsillagos versenyek is komoly szintet jelentenek.

– A hollandiai viadal specialitása a crosspálya volt, amelynek a 70%-a erdős terepen, változatos domborzati viszonyok között vezetett. A pályát az a Winter Eric építette, aki a világ egyik legnagyobb ötcsillagos versenyén, Badmintonban is dolgozik. A díjlovaglás és a díjugratás mellett a terepversennyel is elégedett vagyok, Clover jó erőben ment a pályán. Három hét múlva Németországban a másik lovammal, Herr Cooles Classicóval is megpróbálok jól szerepelni, Cloverrel pedig egy hónap múlva Lengyelországban szeretnék rajthoz állni egy újabb négycsillagos versenyen. Okosan kell megtervezni a következő versenyeket, mert vigyázni kell a lovakra és figyelni kell az ellenfelek eredményeire és versenyprogramjára is – mondta a verseny után Kaizinger Balázs.