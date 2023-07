– Mennyiszer csaptak össze ebben a szezonban Juhász Tamással?

– Rögtön számolom: a szegedi világkupán kétszer, mivel parakajakban és -kenuban is indultunk, aztán a maraton bajnokságon parakenuban, majd az első és a második válogatón is mindkét szakágban, ez eddig hét, utána pedig a szétlövésben is kétszer, azaz összesen kilencszer.

– Mennyi volt ebből a siker a hazai rivális ellen?

– Mindössze kétszer kaptam ki tőle, hétszer legyőztem. Ez a két vereség is igen szoros: a világkupán parakenuban végig vezettem, majd az utolsó 25-30 méteren előzött meg, míg az első válogatón, Szolnokon parakajakban szemmel nem lehetett megállapítani, ki is ért be elsőnek a célba. Egyébként végig magabiztos sikereket arattam

– Mikor indult mindkét számban ugyanabban az évben az Európa- és világbajnokságon egyaránt?

– Hú, az már nehéz kérdés... Hirtelen nem tudom, volt már rá példa, de annyi versenyen vettem már részt, hogy ez így nincs meg azonnal. Arra emlékszem, hogy Moszkvában 2016-ban volt egy Európa-bajnokság, amelyen mindkét szakágban első helyen végeztem.

– Amikor ennyiszer összecsap ugyanazzal az ellenféllel, van valamiféle egymásra mosolygás, vagy a rajtnál egy megjegyzés?

– A kommunikáció gyakori, össze nem járunk, de minden esemény egy jó edzési lehetőség, szokhatjuk a versenykörülményeket. Mi már Rió előtt, 2016-ot megelőzően is összecsaptunk, a sportpályafutásunk, voltaképpen az életünk az egymás elleni csatákról szól. Több mint hét éve megy az adok-kapok, de ez nem rossz, hiszen ez mindkettőnket előrevisz. Hozzá kell tegyem, a nemzetközi mezőny azért nagyon erős.

– Ezek alapján mondhatjuk, hogy jó formában van?

– Ez így van.

– Hogyan áll a felkészülése a nagy nemzetközi versenyek előtt?

– A jövő hétvégén rendezik az Európa-bajnokságot Portugáliában, Montemor-o-Velhóban, addig még frissítünk, gyorsítunk, a formába hozás a lényeg. A világbajnokság pedig Duisburgban lesz augusztus végén, amely egyben kvalifikálhat a párizsi ötkarikás játékokra is.

– Mi kell a 2024-es olimpiai szerepléshez?

– Kezdjük azzal, hogy mind parakajakban, mind parakenuban kvótaszerző helyen szeretnék végezni, ehhez mindkét szakágban az első hat között kell végeznem a német helyszínen. Az a lényeg, hogy az Eb-n és a vb-n is szeretnék a dobogóra állni, de nem ismerem a mezőnyt, így nem merek nagyokat mondani.