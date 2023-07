A négy nap alatt 88 tagszervezet több mint 1700 versenyzője száll vízre a Maty-éren, a felnőtteknél ezúttal is lesznek Séra Miklós emlékfutamok férfi K2 200 és K4 200 méteren, míg a fiataloknak szóló Kolonics György emlékversenyen tavaly 79 egyesület 1500 fiatalja rajtolt el, amelyhez hasonló most is a létszám.

A viadal első napján 14 finálét rendeztek, ebből a női C2 500 méteres számban két szegedi érdekeltégű egység is döntős volt. A nagy esélyes Nagy Bianka, Bragato Giada (utóbbi Tiszaújváros) hajó magabiztosan, öt másodperces előnnyel nyerte meg a számot, míg Molnár Csenge Rácz Nikolettel (Újpest) a hatodik helyen zárt. Ezen kívül Szilágyi Balázs és Gyányi Levente (C2 500 méter) negyedik, Molnár Csanád (C1 500 méter) hatodik, Birkás Balázs (K1 500 méter) hetedik, Ozsgyáni Bence a szarvasi Keller Gergővel (K2 500 méter) szintén hetedik lett. Birkás három másik klubból érkező társsal K4 500 méteren vigasztalódott, hiszen második lett, míg itt a tisztán szegedi egység (Ozsgyányi B., Opauszki Péter, Szilágyi-Csuta Máté, Dobronoky Zalán) 9. helyen zárt. C4 500 méteren viszont az MVM hajója (Molnár Cs., Bakos Zoltán, Szilágyi B., Gyányi L.) bajnoki címet szerzett, majd a nap végén C2 mix 500 méteren a rendkívül elfoglalt Molnár Csanád a testvérével, Molnár Csengével harmadik helyen zárt.

A szegedi verseny programja péntek 9 órakor indul, a döntőket megint 15 órától rendezik.

Eközben a portugáliai Montemor-o-Velhóban elkezdődöt az U23-as, ifjúsági és para kajak-kenu Európa-bajnokság. Az MVM Szegedi VE ifije, az auronzói korosztályos világbajnokságon három aranyérmet szerző Kiss Ágnes is megkezdte szereplését, és az első helyen kvalifikálta magát a C1 500 méteres szám döntőjébe.