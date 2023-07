Ami a fejlődését illeti, legtöbbet a távoli lövésekben fejlődött. Ezek megerősödtek, illetve nőtt az önbizalma, mert egy-egy rossz döntés után is érzi az edzője bizalmát. Korábban az átlövések helyett kereste a betöréseket a falba és a cselezést, mára viszont bátran vállalkozik távolról is. Leginkább balátlövőként és irányítóként szerepel, de egy sérüléshullám miatt a télen több meccsen jobbátlövőként is játszott.