Makulátlan mérleggel zárta a magyar bajnokságot a Bragato Giada, Nagy Bianka (Tiszaújvárosi KKSE, MVM Szeged VE) kenus duó, miután a kétszáz méter megnyerésével mindhárom távon magyar bajnokok lettek. Győzelmük ezúttal sem forgott veszélyben, így a szegedi Nagy három aranyéremmel fejezte be az eseményt.

A férfi kenusoknál 200 méteren párosban a bronzérem a szegedi Gyányi Levente, Szilágyi Balázs egységé lett, míg négyes kenuban a sprinttávon is szegedi egység győzött Molnár Csanád, Bakos Zoltán, Szilágyi Balázs, Gyányi Levente összeállításban.

A férfiaknál K1 200 méteren az MVM Szegedi VE versenyzője, Birkás Balázs nyert kevesebb, mint két tizedmásodperccel Opavszky Márk (MTK) előtt. A harmadik helyen Kurucz Levente (Plastex Kanizsa KKK) ért célba.

– Az elő-és a középfutamban próbáltam minél többet spórolni, hiszen több számban is indulok és óránként mennek a futamok. Ez egy magyar bajnokság, nem egy válogató, a célt teljesítettem. Kisebb alapozásból jöttem, kicsit a hosszabb távokra próbáltam orientálódni. Persze a kétszáz is célkeresztben van. Ez most egy fáradtabb pálya volt, feszegetem a határaimat, így, hogy sok számban indulok, de szerintem a vb-re minden össze fog állni kétszázon – fogalmazott Birkás Balázs a magyar szövetség honlapján.

A felnőtt magyar bajnokságon minden évben hagyomány, hogy a férfi K2 és K4 200 méteres döntők egyben Séra Miklós emlékfutamok is, így tiszteleg a sportág a 2007-ben elhunyt legendás mesteredző emléke előtt. A győztes egységek a Séra Miklós arcképével gravírozott trófea mellett a Séra Miklós Baráti Kör által felajánlott 100 ezer forintos jutalmat is megkapták. A párost idén a Kirkov Valentin, Kovács Márk (Vasas SC) alkotta egység nyerte megelőzve a szegedi Ozsgyáni Bence, Birkás Balázs duót. A négyeseknél a Balaska Márk, Sipos Dávid, Birkás Balázs, Havasi Gergő (BHSE, MVM Szegedi VE, TFSE) alkotta hajó második lett, míg a Miki bácsi korábbi tanítványai, név szerint a Sík Márton, Beé István, Börcsök Balázs és az olimpiai bajnok Horváth Gábor alkotta „Séra Team” becsületesen végig nyomta a távot.

– Minden évben, amikor odaállunk megfogadjuk, hogy a következőre készülünk. Én azt gondolom, hogy egy olyan hagyományt ápolunk közösen, ami mindenképpen egy jó érzés. Másodlagos dolog, hogy a hajóban milyen érzés, a lelkünknek jó. A mai felgyorsult világban jó egy picit megállni és emlékezni Miki bácsira – mondta Sík Márton, a szegedi klub szakmai vezetője.

Az MVM Szegedi versenyzői a magyar bajnokságon hét arany-, három ezüst- és két bronzmedált szereztek, ezzel az éremtábla dobogóján végeztek ebben a korosztályban.